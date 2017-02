FA Cup : Zlatan marque encore et Manchester United évite de justesse le replay

Une fois de plus, Zlatan Ibrahimovic a rendu un grand service à son équipe. Triple buteur jeudi en Ligue Europa contre Saint-Etienne, l'attaquant des Red Devils a de nouveau marqué, dimanche. Sa réalisation (76e), consécutive à une ouverture de Paul Pogba, a permis à son équipe d'arracher sa qualification en quart de finale aux dépens de Blackburn (1-2).

Ce succès, United le doit aussi à José Mourinho, qui a su faire entrer le Suédois et le Français au bon moment au cours de la seconde période. Sa formation avait pourtant bien mal démarré la rencontre, encaissant un but de Danny Graham après une action individuelle de grande classe de Marvin Emnes (17e). Mais dix minutes plus tard, Marcus Rashford a réussi à ramener les siens avec sang-froid après une passe sublime d'Henrikh Mkhitaryan (27e).

La suite est connue. Zlatan Ibrahimovic est entré, a marqué et ouvert la porte des quarts de finale à son club.

Kane envoie Tottenham en quarts

Tottenham s'est facilement qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Angleterre après sa dimanche contre Fulham, une équipe de deuxième division. L'entraîneur Mauricio Pochettino avait choisi de prendre au sérieux les voisins londoniens de Fulham en titularisant son habituel quatuor offensif Eriksen, Son, Alli et Kane.

L'attaquant international anglais, touché à un genou en Europa League dans la semaine, a rassuré de la meilleure manière en réalisant un triplé. Contrairement à Burnley ou Leicester, les Spurs seront donc présents au prochain tour.