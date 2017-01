Manchester City écrase West Ham (0-5) et se qualifie sans soucis pour les 16e de finale

Manchester City s'est donné les moyens de cette large victoire à l'Olympic Stadium pour le 3e tour de la FA Cup. Pep Guardiola avait décidé d'aligner l'équipe-type, à l'exception de Claudio Bravo, remplacé par Willy Caballero. Fernandinho, suspendu, a été suppléé par Pablo Zabaleta au milieu. Le reste du gratin était bien présent et cela s'est vu. D'abord avec une montée en douceur via plusieurs occasions (5e, 7e, 12e), puis le danger s'est sensiblement rapproché du but d'Adrian (27e, 28e).

Avant le début de la démonstration. Yaya Touré a d'abord transformé le penalty provoqué par Pablo Zabaleta (33e), avant qu'Havard Nordtveit ne soit contraint au but contre son camp par Raheem Sterling (41e). Dans la foulée, David Silva a creusé l'écart sur un but plein de sang-froid (43e). Menant 0-3, Manchester City a plié le match dès la pause.

Une promenade assurée avant la mi-temps

Au retour des vestiaires, les Citizens ont choisi d'en inscrire un quatrième avant le début du décrassage. C'est Kun Agüero qui s'en est chargé, en déviant une frappe de Yaya Touré (51e). Le reste n'a été que passe à dix, avec des Citizens qui voulaient s'économiser du championnat et des Hammers qui avaient hâte que ce calvaire se termine. Les supporters ont même commencé à massivement quitter le stade (72e).

Dans ce contexte facile, John Stones en a profité pour inscrire son premier but sous les couleurs de Manchester City, sur un corner de Nolito (84e). Le Hammer le plus marquant sur la pelouse a sûrement été...ce supporter qui a envahi la pelouse (90+1e). Manchester City s'impose amplement 5-0 et se qualifie pour le prochain tour. West Ham va devoir se relever de cette claque.