Manchester se qualifie en 16e en battant Reading 4-0

En ce début d'année, le rythme infernal de Manchester United ne faiblit pas. Les joueurs de José Mourinho n'ont pas pris de haut Reading (4-0), pensionnaire de Championship, lors du troisième tour de la Cup samedi. Les Mancuniens ont validé un huitième succès de rang toutes compétitions confondues pour se hisser en seizièmes de finale. Pour ne pas jouer à se faire peur, ils ont rapidement pris les commandes grâce à Rooney (7e) et Martial (15e) avant de voir Rashford alourdir le score (75e et 79e) en seconde période.

L'ouverture du score de Wayne Rooney restera le moment fort de cette rencontre. L'attaquant des Red Devils est entré un peu plus dans la légende de son club en égalant le record de buts (249) détenu par Bobby Charlton. L'international anglais a profité d'un centre de Mata pour tromper d'une déviation du genou le gardien de Reading (1-0, 7e). Applaudi par son illustre prédécesseur "himself", présent dans les tribunes d'Old Trafford, Rooney se souviendra longtemps de ce but.

Martial, des jambes de feu

Après cette entame idéale, MU a rapidement doublé la mise par l'intermédiaire d'Anthony Martial (2-0, 15e), auteur d'un deuxième but en deux matches et d'une première période de feu dans son couloir gauche. L'international des Bleus a profité du "turnover" de Mourinho tout comme Marcus Rashford, qui a pris le relais de Zlatan Ibrahimovic en pointe. Le jeune attaquant anglais a marqué des points en inscrivant un doublé. Il a d'abord gagné son duel face à Al-Habsi sur une sublime passe de Carrick (3-0, 75e) avant de profiter d'une boulette du gardien de Reading (4-0, 79e).

Après des vacances de Noël très éprouvantes avec l'enchaînement des matches, les Mancuniens n'ont même pas le temps de savourer cette qualification et sa série d'invincibilité, qui perdure depuis treize matches désormais. Ils remettent déjà ça mardi face à Hull City lors de leur demi-finale de la Coupe de la Ligue.