Pedros prochain entraîneur de l'OL féminin

L'ancien milieu offensif international Reynald Pedros sera le prochain entraîneur de l'OL féminin, a annoncé samedi le président lyonnais Jean-Michel Aulas, évoquant un contrat de deux ans, avec une année en option. Pedros, âgé de 45 ans, formé à Nantes, a joué à Marseille, Parme, Naples, Lyon durant six mois, Montpellier, Toulouse, Bastia, en Israël et au Qatar. Il compte 25 sélections en équipe de France entre 1993 et 1997.

Son expérience d'entraîneur reste toutefois modeste et se cantonne aux clubs de Saint-Jean-la-Ruelle (CFA2) et Saint-Pryvé-Saint-Hilaire (CFA2). Reynald Pedros va succéder à Gérard Prêcheur, en poste depuis trois ans. L'OL féminin affrontera le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions, dont il est tenant du titre, le 1er juin à Cardiff.