Transferts - Alex Morgan s'engage finalement avec l'OL

L'attaquante internationale américaine Alex Morgan, championne olympique 2012 et championne du monde 2015, s'est engagée pour six mois en faveur de l'Olympique lyonnais, avec une possibilité de prolonger d'une saison, a annoncé le club rhodanien mardi. Âgée de 27 ans, Morgan, qui fait partie des meilleures joueuses du monde, évoluait jusqu'à présent à Orlando Pride. Elle compte 120 sélections avec les Etats-Unis (73 buts).

L'OL a déjà recruté l'internationale américaine Megan Rapinoe qui évoluait dans l'équipe en 2013 et est partie depuis à Seattle. En 2005, l'Olympique lyonnais avait aussi engagé cinq joueuses de la sélection américaine: Aly Wagner, Lorrie Fair, Christie Welsh, Danielle Slaton et surtout, la gardienne de but Hope Solo.