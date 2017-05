Football Leaks : le PSG a signé un contrat avec une société off-shore concernant l’image de Di Maria

Après les dessous du transfert de Paul Pogba, voici les secrets d’Angel Di Maria. Ce mercredi, dans le cadre des Football Leaks, Mediapart met directement en cause l’international argentin du PSG et le club lui-même. Selon le média en ligne, s’appuyant sur des documents obtenus par le quotidien néerlandais NRC Handelsblad, le club parisien a noué un accord financier avec la société offshore domicilée au Panama gérant les revenus issus des droits à l’image de la star du PSG.

Tout s’est noué à l’été 2015. Alors que Di Maria rejoint le PSG contre près de 63 millions d’euros, le club parisien décide par la même occasion, via Jean-Claude Blanc et la branche PSG Merchandising, le club parisien signe un accord financier avec la société néerlandaise LMP Bomore MP, servant de lien pour placer la société panaméenne Sunpex. Celle-ci appartient au joueur qui y place près de 5 millions entre 2013 et 2016, émanant principalement de son droit à l’image. L’idée est simple : que le PSG touche une part des revenus générés par cette société, pourtant illégale. Autrement dit, le club parisien s’est rendu coupable de travailler avec une société offshore, sachant que celle-ci existait et qu’elle appartenait à son joueur.

Contacté par Mediapart, le club parisien assure qu'il n'a "pas signé d'autres contrats de ce type pour d'autres joueurs faisant partie de l'effectif" et que la seule commission reçue dans le cadre de cet accord financier s’élève à 22 500 euros. Selon Mediapart, Angel Di Maria, lui, n’aurait pas forcément souffert de la révélation des Football Leaks puisque le joueur continue encore d’utiliser Sunpex, son entreprise offshore.