Genoa: rupture du ligament croisé pour le gardien Mattia Perin

Le gardien de but du Genoa Mattia Perin, qui compte une sélection en équipe d'Italie, souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, a annoncé son club dimanche soir. Perin, 24 ans, s'est blessé lors de la défaite de son équipe face à l'AS Rome dimanche (1-0). Le Genoa ne précise pas la durée de son indisponibilité, mais ce type de blessure implique souvent six mois d'absence environ et sa saison est peut-être déjà terminée.

Au mois d'avril, il avait subi la même blessure mais au genou droit. Il était revenu plus rapidement que prévu, reprenant la compétition au mois d'août après quatre mois de convalescence. Mais il avait manqué l'Euro, où il prétendait à un poste de N.3 avec l'équipe d'Italie. Il a joué une fois avec la Nazionale et a participé au Mondial-2014, sans entrer en jeu.