Giovani Lo Celso (PSG) : "Je ferai ce que me demandera Unai Emery"

L'Argentin Giovani Lo Celso débarque mercredi à Paris et espère gagner peu à peu du temps de jeu au Paris-SG, seulement 3e du championnat après un début de saison difficile. "Comme joueur, on rêve toujours de jouer. Il y a de grands joueurs au PSG. Je vais m'entraîner au maximum pour gagner du temps de jeu. J'ai hâte de rejoindre l'équipe et d'apporter ma pierre à l'édifice", a déclaré à l'AFP le joueur argentin avant d'embarquer sur un vol Air France à destination de Paris.

Giovani Lo Celso, 20 ans, a été recruté par le PSG en juillet pour 10 millions d'euros (hors bonus), mais il est resté en prêt dans son club formateur de Rosario Central jusqu'à la fin de l'année 2016. Depuis Rosario, 3e ville d'Argentine, il a suivi le début de saison des Parisiens. "Le championnat est encore long, avec les joueurs qu'il y a, le PSG va y arriver", dit-il, confiant sur les chances du club de conquérir un nouveau titre de champion.

"Je peux jouer dans un 4-3-3"

Interrogé à l'aéroport de Buenos Aires, l'ancien numéro 10 de Rosario Central se dit prêt à s'adapter à n'importe quel dispositif tactique. "Ici en Argentine, je jouais comme meneur de jeu, mais je peux jouer dans un 4-3-3. Je ferai ce que me demandera l'entraîneur".

Au Paris Saint-Germain, il retrouvera un voisin de quartier et ancien joueur de Rosario Central, Angel Di Maria, décevant cette saison. "On connait la valeur d'Angel, le grand joueur qu'il est, ce qu'il a fait dans sa carrière, ce qu'il peut donner. L'avoir dans mon équipe, c'est un privilège", lâche l'Argentin.

Lo Celso a joué 56 matches officiels avec Rosario Central, marqué 3 buts et délivré 15 passes décisives. Il a également participé aux JO avec l'équipe d'Argentine espoir, éliminée dès le 1er tour.Outre Lo Celso, le PSG débutera l'année 2017 avec le milieu international allemand Julian Draxler, recruté la semaine dernière pour compléter l'effectif.