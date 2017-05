Hazard, Gomis, Dani Alves : les 11 infos mercato qui vous ont échappé jeudi

Modeste pas insensible à l'intérêt de la Chine

Courtisé par le Tianjin Quanjian, comme l'hiver dernier, Anthony Modeste ne ferme pas la porte à un départ estival en Chine, où un salaire annuel de 11 millions d'euros brut l'attend. "Cet hiver, ce n'était pas le moment d'y aller, je n'avais pas envie de quitter mes coéquipiers en milieu de saison, a expliqué le buteur français de Cologne dans L'Equipe. Et puis le club avait dit non avant de me demander. Après, beaucoup de joueurs y vont. Ce serait mentir de dire que ça ne m'intéresse pas, mais ce n'est pas le moment de parler d'autres clubs."

Notre avis : Voilà une déclaration qui devrait ravir les dirigeants du club chinois entraîné par Cannavaro.

Swansea n'a pas dit son dernier mot pour Gomis

Prêté à l'OM par Swansea, qu'il avait quitté l'été dernier car il n'y jouait plus beaucoup, Bafétimbi Gomis pourrait-il rester chez les Swans la saison prochaine ? Si cette option n'a jamais semblé tenir la corde, le nouveau coach du club gallois semble y croire : "Aux dernières nouvelles, j'ai vu qu'il voulait rester à Marseille, mais maintenant que nous sommes maintenus en Premier League, ça pourrait être attractif pour lui de revenir et de jouer ici", a ainsi déclaré en point presse Paul Clement, arrivé sur le banc de Swansea en janvier dernier. En Turquie, plusieurs médias turcs parlent aussi d'un intérêt de Galatasaray pour le capitaine marseillais, que l'OM souhaite conserver.

Notre avis : Cette déclaration de Clement sert clairement les intérêts de Gomis et n'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'OM.

L'attaquant marseillais Bafétimbi Gomis (à gauche), buteur face à Saint-Etienne.Getty Images

Gonalons offert au FC Valence ?

En froid avec Jean-Michel Aulas depuis qu'il a questionné l'ambition du projet lyonnais, Maxime Gonalons aurait été offert au FC Valence, selon la radio espagnole RadioEsport. Le club valencian, qui a récemment enrôlé le recruteur français Antonio Salamanca (ex-Villarreal), discuterait aussi avec Rachid Ghezzal (en fin de contrat au 30 juin à l'OL) et aurait également des vues sur Emanuel Mammana selon Superdeporte.

Notre avis : Un départ de Gonalons est envisageable cet été, à un an de la fin de son contrat qui ne sera a priori pas prolongé, selon Aulas. Mais difficile de l'imaginer quitter son club formateur pour l'actuel 12e de Liga.

L'Inter Milan veut Tolisso... et Grenier

Le directeur sportif de l'Inter Milan, Piero Ausilio, a effectué un petit road trip en Europe ces derniers jours (Paris-Londres-Madrid) afin de parler transferts avec plusieurs grands clubs européens. Selon la Gazzetta dello Sport, Corentin Tolisso est toujours l'une des priorités de l'Inter au milieu pour cet été, même si ce dernier a récemment fait part de son désir de jouer la prochaine Ligue des champions. Plus surprenant, l'Inter aurait aussi des vues sur Clément Grenier, que l'AS Roma ne devrait pas conserver, malgré une option d'achat abordable de 3,5 millions d'euros.

Notre avis : L'intérêt de l'Inter Milan pour Tolisso est compréhensible mais ne sera sans doute pas réciproque. Grenier, qui ne joue presque pas à Rome et a peu d'avenir à l'OL, doit lui voir d'un bon oeil l'intérêt intériste.

Clément Grenier sous le maillot de l'AS RomePanoramic

L'AS Roma cherche une doublure à Dzeko

Meilleur buteur de Serie A avec 27 réalisations, Edin Dzeko sera un joueur très courtisé cet été. Déjà associé à l'OM et l'AC Milan, l'attaquant bosnien ne devrait toutefois pas être vendu. Selon le Corriere dello Sport, Monchi lui a fait savoir qu'il comptait sur lui pour son projet romain. La volonté de la Roma souhaiterait toutefois recruter une doublure à Dzeko. Le Français Grégoire Defrel (Sassuolo) et le Danois Kasper Dolberg (Ajax) sont notamment ciblés.

Notre avis : Décision logique de la Louve pour Dzeko. Concernant sa doublure, le dossier Defrel sera probablement plus simple que celui de Dolberg, qui n'a aucun intérêt à accepter un rôle de doublure à son jeune âge (19 ans) et est courtisé par plusieurs autres clubs européens.

Manchester United s'intéresse à Nainggolan

Taulier lui aussi de la Roma, Radja Nainggolan sera également très convoité cet été. A l'intérêt connu de Chelsea s'ajoute désormais celui de Manchester United à en croire Sky Sports, qui précise que les Red Devils n'ont pour le moment entamé aucune démarche. Il y a quelques jours, Tuttosport parlait aussi d'un intérêt de la Juventus pour le milieu de terrain belge, sous contrat jusqu'en 2020 avec la Louve.

Notre avis : Réussir à le conserver cet été sera un vrai enjeu pour l'AS Roma. Une mission difficile.

Vidéo - Une volée de 20m en pleine lucarne : Nainggolan a lancé la Roma avec la manière 00:28

Chelsea espère blinder les contrats d'Hazard et Courtois

Tous les deux annoncés dans le viseur du Real Madrid, Eden Hazard et Thibaut Courtois pourraient prolonger leur contrat à Chelsea, avec une forte revalorisation à la clé. C'est en tout cas le souhait des Blues, selon le Daily Telegraph, qui nous apprend que les discussions ont déjà démarré pour Hazard au sujet d'un nouveau salaire annuel de 18 millions d'euros. Sous contrat jusqu'en 2019, Courtois devrait lui se voir proposer une prolongation de contrat et une augmentation de salaire dans les prochains jours.

Notre avis : Chelsea fera tout pour les conserver cet été et arrivera sûrement à ses fins, fort de son statut de champion d'Angleterre, de ses moyens économiques importants et de sa participation à la prochaine Ligue des champions.

Tottenham se verrait bien chiper Dani Alves à la Juventus

Alors que son latéral droit Kyle Walker est courtisé par plusieurs top clubs européens et anglais, Tottenham travaillerait sur l'identité de son possible successeur. Et selon la version anglaise de Yahoo, les Spurs auraient déjà proposé un contrat de deux ans, avec une troisième année en option, à Daniel Alves, qui brille depuis plusieurs semaines sous le maillot de la Juventus Turin. Le latéral droit brésilien a encore un an de contrat avec la Juventus, avec une année supplémentaire en option.

Notre avis : Vu ses performances, on voit mal la Juventus s'en séparer. Sauf si Tottenham formule une grosse offre. Alves étant âgé de 34 ans, la Vieille Dame pourrait peut-être se laisser séduire par la perspective de faire une plus-value sur un joueur arrivé libre l'été dernier et âgé.

Vidéo - Une galette de Sandro et l'éternel Dani Alves a trouvé le petit filet de volée 01:09

Grimaldo de retour au FC Barcelone ?

Valeur montante du football européen au poste de latéral gauche malgré une blessure qui l'a privé de plusieurs mois de compétition cette saison, Alejandro Grimaldo a quitté le Barça en décembre 2015 contre 1,5 million d'euros, direction le Benfica Lisbonne. Pressenti pour peut-être retourner en Catalogne cet été, et associé également au Manchester City de Pep Guardiola, le jeune homme de 21 ans a confié sur les ondes de la Cadena COPE qu'il ne fermait aucune porte, "encore moins celle du Barça". "Tout peut arriver", a ajouté le joueur, sous contrat jusqu'en 2021 avec le club portugais, où il dispose d'une clause libératoire fixée à 60 millions d'euros.

Notre avis : En cas de départ de Benfica, la piste Manchester City a plus de sens dans la mesure où le club anglais a un réel besoin à ce poste, ce qui n'est pas le cas du Barça, qui possède déjà Jordi Alba et a recruté l'été dernier Lucas Digne pour jouer les doublures.

Arsenal vise aussi Lemina

Même s'il joue peu à la Juventus, Mario Lemina a la cote. Mercredi, nous vous parlions de l'intérêt de l'AS Roma pour l'ancien Marseillais. Ce jeudi, le London Evening Standard assure en effet qu'Arsenal souhaite recruter l'international gabonais, estimé à 23 millions d'euros par le média londonien. Une arrivée qui pourrait coïncider avec le départ de Jack Wilshere et/ou Francis Coquelin, annoncé lui aussi dans le viseur de Valence.

Notre avis : Une belle opportunité pour Lemina et potentiellement une bonne affaire pour la Juve, qui n'avait dépensé que 10 millions pour le recruter définitivement à Marseille en avril 2016.

Mario Lemina (Juventus) contre le Dinamo ZagrebAFP

Reynet dans le viseur de Montpellier

En quête d'un gardien numéro 1 pour la saison prochaine, Montpellier aurait fait du portier dijonnais Baptiste Reynet (26 ans) sa priorité, selon L'Equipe, après avoir notamment étudié la piste Cédric Carrasso (35 ans), qui va quitter Bordeaux. Nommé parmi les quatre meilleurs gardiens de la saison de Ligue 1 aux derniers trophées UNFP, Reynet disposerait d'un bon de sortie et serait emballé à l'idée de signer au MHSC, où un contrat de trois ans l'attendrait.