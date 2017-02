Infographie - En termes de stats, les meilleurs dribbleurs ne sont pas forcément les plus connus

Messi ? Non. Hazard ? Non plus. Neymar ? Même pas. Si ces trois joueurs sont en bonne place dans notre Top 10 des dribbleurs, ils ne figurent pas en tête des dribbleurs les plus efficaces d’Europe. Selon Whoscored.com, c’est en Angleterre qu’il faut aller chercher le joueur présentant le meilleur total de dribbles réussis par match. Vous ne connaissez peut-être pas encore son nom mais cela ne devrait pas tarder. Adama Traoré, l’accélérateur de particules de Middlesbrough, domine assez nettement ce classement avec 5,4 dribbles réussis par match.

L’ailier droit supersonique, formé à la Masia, s’offre le luxe de devancer Neymar, le showman de Catalogne. Le podium est complété, cocorico, par Alan Saint-Maximim, le feu-follet de Bastia. A noter la forte présence de joueur français (Saint-Maximin, Dembélé ou Harit) tout comme des pensionnaires de L1 tel que Trejo, le maître à jouer toulousain.

Et Messi dans tout ça ? Il échoue à une petite place de ce Top 10 puisque le génie argentin présente le onzième ratio en Europe.

*classement dressé avec des joueurs ayant disputé au moins 10 matches cette saison