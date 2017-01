Jesé, Sirigu, Dembélé : les 15 infos qui vous ont échappé lundi

Jesé Rodriguez à Las Palmas, cette fois c'est bon ?

Après un mois passé dans l'expectative, Jesé Rodriguez devrait finalement bien quitter le PSG pour rejoindre Las Palmas. Le président du club insulaire a révélé dans la matinée sur la radio du club qu'un accord avait été trouvé avec le PSG et qu'il ne restait que quelques détails à régler pour le prêt de l'attaquant espagnol. Patrick Kluivert n'a pas confirmé l'information lorsqu'il fut interrogé dans l'après-midi sur le sujet au cours de la présentation de Lo Celso, Guedes et Draxler.



Notre avis : tout vient à point à qui sait attendre.

Sirigu devrait être prêté à Osasuna

Prêté sans succès à Séville depuis le début de saison, Salvatore Sirigu pourrait finir la saison en Liga, mais à Osasuna, 19e au classement. Selon Sky Italia, le prêt du gardien italien du PSG à Pampelune est proche.



Notre avis : un club mal en point mais où l'Italien pourra enfin rejouer au football.

Salvatore Sirigu (PSG)Panoramic

Une offre de dernière minute de Chelsea pour Moussa Dembélé ?

Chelsea veut recruter Moussa Dembélé dès cet hiver assure Sky Sports. Le média anglais précise que le Celtic n'a aucune intention de lâcher son buteur français à ce moment de la saison, du moins, pas à moins de 46 millions d'euros.



Notre avis : Moussa Dembélé va finir la saison au Celtic avant de rejoindre un plus grand club cet été.

Moussa Dembele (Celtic)AFP

Monaco officialise la signature de Jorge

Déjà annoncé vendredi dernier par Flamengo, le transfert de Jorge à l'AS Monaco a été officialisé ce lundi par le club de la Principauté. Le latéral gauche brésilien de 20 ans a signé jusqu'en 2021 avec l'ASM. Son transfert est estimé à 8,5 millions d'euros. "Les dirigeants du club m’ont convaincu de rejoindre le projet de l’AS Monaco, qui est un grand club ambitieux. Je veux tout faire pour suivre le chemin de mes compatriotes Fabinho, Jemerson et Boschilia qui ont franchi beaucoup de paliers depuis leur arrivée à Monaco." a confié le néo-international brésilien sur le site de l'ASM.





Notre avis : encore un très joli coup réalisé par l'AS Monaco.

Rekik pourrait quitter l'OM

En plus de Romain Alessandrini, qui doit s'engager dans les prochaines heures au Los Angeles Galaxy, Karim Rekik pourrait quitter l'OM cet hiver. Le défenseur néerlandais serait dans le viseur du PSV, son ancien club, selon l'Equipe et RMC. Un club espagnol ainsi qu'Anderlecht seraient également sur les rangs.



Notre avis : il ne s'est jamais imposé à l'OM et doit partir cet hiver s'il veut jouer régulièrement.

Rennes se renforce devant...

Après avoir laissé filer Paul-Georges Ntep (Wolfsburg), Pedro Henrique (PAOK Salonique) et Anthony Ribelin (Paris FC), le Stade Rennais a annoncé le recrutement de l'international congolais Firmin Mubele (22 ans). Présent à la CAN, ce polyvalent attaquant arrive en provenance d'Al Ahli (Qatar) et a signé jusqu'en 2020.



Notre avis : Rennes avait besoin d'un joueur de son profil.

... Montpellier aussi !

Et de cinq recrues pour Montpellier ! Rarement titulaire au Standard de Liège depuis son arrivée l'été dernier, le jeune attaquant franco-belge Isaac Mbenza (20 ans) file au MHSC, qui n'a pas donné les détails de l'opération. Selon l'Equipe, l'ancien de VA a été transféré pour environ 1,6 million d'euros.



Notre avis : même s'il ne s'est pas imposé en Belgique, son renfort va faire du bien au secteur offensif du MHSC, en grande souffrance actuellement.

Le LOSC vend Sankharé à Bordeaux

En attendant l'arrivée du milieu brésilien de la Roma Gerson, le LOSC s'est séparé de Younousse Sankharé. Le milieu relayeur franco-sénégalais de 27 ans s'est engagé jusqu'en 2021 avec Bordeaux contre environ 3 millions d'euros.

Notre avis : une recrue qui va faire plaire à Gourvennec, qui a coaché Sankharé à Guingamp durant trois ans.

Ivanovic au Zenit, ça chauffe !

Comme annoncé dès jeudi dernier par la presse russe, Branislav Ivanovic se rapproche du Zenit. Selon Sky Sports, le défenseur serbe de 32 ans va être libéré par les Blues et devrait signer deux ans et demi en faveur du club russe, avec une année supplémentaire en option. Sport-Express parlait la semaine dernière d'un salaire de 5 millions d'euros par an pour lui en Russie.



Notre avis : un joli contrat l'attend en Russie, il aurait tort de s'en priver à son âge.

Jordan Ayew bientôt de retour en Premier League

En conférence de presse, l'entraîneur des Swans Paul Clement a confirmé que l'attaquant ghanéen Jordan Ayew était proche de rejoindre Swansea. Une opération qui devrait permettre à Aston Villa de récupérer 5,8 millions d'euros, plus le latéral gauche de Swansea Neil Taylor.



Notre avis : il va pouvoir se montrer en Premier League dans un club que connaît bien son grand frère.

Jordan Ayew à Aston VillaAFP

Demba Ba a passé sa visite médicale avec Besiktas

Dix-huit mois après son départ de Besiktas pour la Chine et le Shanghai Shenhua, l'attaquant franco-sénégalais Demba Ba (31 ans) pourrait retourner en Turquie. Besiktas a en effet entamé des discussions avec le club chinois pour rapatrier l'ancien buteur des Blues, qui s'était gravement blessé en juillet dernier. Ce dernier a passé sa visite médicale ce lundi et devrait être prêté six mois.

Notre avis : une nouvelle qui va ravir les supporters du club turc, qui n'ont sans doute pas oublié ses 27 buts lors de la saison 2014-2015.

La Juventus annonce (enfin) le recrutement d'Orsolini

Onze jours après le passage de sa visite médicale à Turin, Riccardo Orsolini est officiellement devenu un nouveau joueur de la Juventus ce lundi. Le prometteur ailier d'Ascoli a signé jusqu'en 2021 contre 6 millions d'euros, plus 4 millions de bonus. Âgé de 20 ans, il va finir la saison en prêt à Ascoli, en Serie B.



Notre avis : encore un joueur italien prometteur que la Juventus a réussi à attirer dans ses filets.

Ocampos officiellement prêté à l'AC Milan

Prêté avec option d'achat au Genoa par l'OM depuis l'été dernier, Lucas Ocampos a été prêté à l'AC Milan jusqu'en fin de saison. Selon La Gazzetta dello Sport, le club milanais va payer 500 000 euros au Genoa, en guise de dédommagement.



Notre avis : s'il rejoint l'AC Milan, c'est qu'il doit sans doute avoir certaines qualités...

Après la Finlande, la Suisse pour Taiwo





Notre avis : les murs suisses n'ont qu'à bien se tenir.



Libre depuis la fin de son contrat à Helsinki, en Finlande, le latéral gauche nigérian Taye Taiwo (31 ans) va poursuivre sa carrière en Suisse. L'ancien Marseillais rejoint jusqu'en juin prochain Lausanne-Sport, le club entraîné par un certain Fabio Celestini, lui aussi passé par l'OM.Notre avis : les murs suisses n'ont qu'à bien se tenir.

Gabbiadini à Southampton, c'est bouclé

Un temps courtisé par l'OM, Manolo Gabbiadini va bien quitter Naples cet hiver, mais pour rejoindre Southampton. Les deux clubs ont trouvé un accord à hauteur de 17,5 millions d'euros, plus 3 millions de bonus, selon Sky Italia. Naples aurait aussi négocié 10% sur une future revente de l'attaquant italien.



Notre avis : Naples ne comptait plus sur lui et le revend plus cher qu'il ne l'avait acheté il y a deux ans.