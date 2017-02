La Roma réussit un gros coup à San Siro

Les plus forts, ce sont la Juventus Turin et l'AS Rome. La 26e journée de Serie A a été très favorable aux deux premiers du classement, qui semblent bien partis pour décrocher respectivement un 6e titre et une qualification directe pour la Ligue des Champions. Pour la Juventus, le travail avait été fait dès samedi avec un succès tranquille face à Empoli (2-0).

Même en faisant tourner, les Turinois sont très au-dessus du lot en Serie A et leurs sept points d'avance, alors qu'il reste 12 matches à jouer, semblent un matelas suffisant dans l'optique de cet historique sixième titre consécutif. Cela sera sans doute dur à avaler pour l'AS Rome, qui réussit une saison remarquable mais risque encore de finir derrière cette intouchable Juve.

Coup d'arrêt pour l'Inter

Dimanche, les Romains ont été battre l'Inter Milan à San Siro avec beaucoup d'autorité (3-1), portés par le talent de Radja Nainggolan, qui s'affirme encore un peu plus cette saison comme l'un des meilleurs milieux de terrain d'Europe. Le Belge a marqué les deux premiers buts de la Roma (11e et 56e), à chaque fois en trouvant la lucarne depuis l'extérieur de la surface. Il en est déjà à neuf buts cette saison en championnat.

Icardi a brièvement ramené l'Inter à 2-1 (81e) mais la Roma a repris deux buts d'avance grâce à un penalty obtenu par Dzeko et transformé par Perotti (85e). Ce résultat est un vrai coup d'arrêt pour l'Inter, qui glisse à la 6e place, à six longueurs du podium. Il est en revanche parfait pour la Roma, qui profite de la défaite à domicile de Naples (3e) contre l'Atalanta Bergame samedi (2-0). Les joueurs de Luciano Spalletti comptent désormais cinq points d'avance sur les Napolitains et semblent assez solides pour gérer cet avantage. On en saura de toutes façons plus très vite car samedi, après deux demi-finales de Coupe alléchantes en milieu de semaine (Juventus-Naples et Lazio-Roma), la Roma recevra justement Naples à l'Olimpico.