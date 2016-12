Le chroniqueur Pierre Ménès sauvé grâce à une double greffe

"Chers amis, il est temps pour moi de vous dire la vérité sur la greffe dont j'ai bénéficié il y a maintenant douze jours. J'ai donc reçu un rein et un foie", a écrit le chroniqueur vedette âgé de 53 ans sur son compte Twitter.

"J'ai tout de même dû attendre cinq mois. Cinq mois horribles de vomissements, d'épuisement, et de déchéance. Je ne pouvais plus du tout marcher pour me rendre à mes séances de dialyse", a détaillé Pierre Ménès, qui n'avait jamais jusqu'ici parlé de la maladie qui l'avait obligé à renoncer à l'antenne. L'ancien journaliste football de L'Equipe a remercié également la famille de son donneur d'organe anonyme et a assuré qu'il consacrera dorénavant "sa "notoriété" au "service de la cause".