Le show des recrues de l'OL, l'hommage à "Loulou", le vide Seri : les tops et les flops de samedi

Les tops

Les recrues lyonnaises déjà au top

A Lyon, le mercato était fait de paris cet été pour remplacer les cadres partis. Ce samedi, les recrues lyonnaises ont rassuré le Groupama Stadium. Mariano Diaz a fait ce pourquoi Lyon l’a recruté : planter des pions. D’abord sur une frappe lointaine puis sur un vrai but d’avant-centre après un dégagement raté de la défense adverse. De quoi rappeler de bons souvenirs aux supporters gones.

Mais Mariano n’est pas le seul à s’être signalé. Si Fekir s’est offert un doublé, c’est Bertrand Traoré qui a fait tourner la tête à la défense strasbourgeoise tout au long du match par ses dribbles chaloupés. De belles promesses à confirmer.

Le show Neymar n'a pas éclipsé Cavani

Le PSG a fait les choses en grand pour la présentation de Neymar. Un show somptueux qui a enchanté le public du Parc des Princes, déjà à genou devant son idole brésilienne. Mais il n'était pas sur le terrain. Et en attendant qu'il soit autorisé à jouer, Edinson Cavani a encore endossé le costume de sauveur de l'équipe d'Unai Emery. Avec un but et une passe décisive, c'est bien le Matador qui a permis à Paris de fêter l'arrivée de Neymar par une victoire sur Amiens (2-0).

La joie d'Edinson Cavani après son but face à AmiensGetty Images

Loulou serait fier de Montpellier

Il est tout là-haut, Louis Nicollin. Et il a peut-être versé une larme en voyant l'hommage que lui avait réservé La Mosson. De multiples témoignages d'affection et des maillots floqués "Loulou" portés par ses anciens protégés, qui y ont fait honneur en allant chercher une victoire face à Caen sur un but de son inoxydable Souleymane Camara. Il méritait tout ça, Loulou. Parce que sans lui, Montpellier n'aurait jamais été ce qu'il est devenu.

Blas, le supersub breton

C’est ce qu’on appelle savoir donner tort à son entraîneur. Remplaçant au profit d’Abdoul Camara, Ludovic Blas a parfaitement su redonner de l’impulsion à Guingamp. D’abord en donnant l’avantage à l’En Avant d’un joli coup de patte en lucarne puis en délivrant une merveille de passe décisive sur le but de Diallo. A 19 ans, Blas n’a pas de temps à perdre. Et il avait visiblement envie de le faire comprendre à Antoine Kombouaré.

Ludovic Blas face à MetzGetty Images

Les flops

Nice ne peut pas vivre sans Seri

On souhaite bien du courage aux dirigeants niçois jusqu'à la clôture du mercato. Car ils s'accrochent bec et ongles pour conserver le très convoité Jean-Michaël Seri. Et ils ont bien raison. Sans leur talentueux milieu de terrain, les Aiglons, fatigués après les efforts fournis mercredi à Amsterdam pour décrocher un billet pour les barrages de la Ligue des champions, ont aussi cruellement manqué d'inspiration à Saint-Etienne. Celle que le stratège ivoirien est le seul à pouvoir lui apporter.

Depay, le gros loupé

Un flop alors que son équipe a gagné 4-0 peut sembler dur. Pourtant, Memphis Depay a clairement été l’attaquant le moins en vue côté lyonnais. Pire, il a croqué la plus grosse occasion lyonnaise du début de match en envoyant à côté le ballon alors que le but était grand ouvert (2e). Hormis quelques coups francs bien sentis, comme pour justifier son pari avec Neymar, Depay est resté dans la lignée de la saison dernière : actif, entreprenant mais avec beaucoup de déchets. Forcément, quand les stats ne suivent pas, ça fait tâche.

Les débuts compliqués des promus

Evidemment, ça s'annonçait compliqué pour les nouveaux venus au sein de l'élite. Surtout pour Amiens et Strasbourg, en déplacement respectivement à Paris et à Lyon. Il n'y a pas eu de miracle pour les Picards, battus au Parc (2-0), et pour les Alsaciens, écrasés au Groupama Stadium (4-0). On a bien cru que Troyes allait sauver la mise après son ouverture du score face à Rennes. Mais les Bretons sont logiquement revenus pour prendre un point dans l'Aube. C'est déjà pas mal. Mais ça relève à peine le bilan des promus pour cette 1re journée.

Cyril MORIN et Vincent BREGEVIN