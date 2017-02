Blessé, Van Dijk (Southampton) manquera la finale de la League Cup

Le défenseur néerlandais de Southampton, Virgil van Dijk, va manquer la finale de la Coupe de la Ligue, le 26 février face à Manchester United, à la suite d'une blessure à la cheville, a déclaré jeudi son entraîneur Claude Puel. "Il va être indisponible pendant plusieurs semaines : deux ou trois mois", a déploré le technicien français.

"C'est une mauvaise nouvelle et un gros problème pour nous, a poursuivi Claude Puel. Il a un rôle important dans le groupe et avec les supporters. C'est un coup dur, mais nous trouverons une solution. (...) Ryan Bertrand peut jouer à son poste, et nous utiliserons peut-être de jeunes joueurs comme Jack Stephens. Nous avons des ressources".

Le joueur nééerlandais a été blessé en championnat au cours du match remporté 3-0 par Southampton face à Leicester le 22 janvier et il sera indisponible jusque tard dans la saison. Van Dijk a disputé 21 matches de Premier League cette saison, tous comme titulaire, et 6 rencontres de Ligue Europa où il a marqué 2 buts. Le pilier de la défense ne participera pas au premier match des Saints en finale de la Coupe depuis 1979 alors que ceux-ci ambitionnent de remporter le titre à Wembley le 26 février.