Coupe de la Ligue : Manchester United rejoint Southampton en finale

Si les hommes de José Mourinho se sont qualifiés, ils se sont fait peur. Sans ressort ni inspiration pendant une heure, et malgré une quasi équipe-type sur le terrain, ils ont même concédé l'ouverture du score sur un penalty contesté (36e), relançant ainsi les espoirs des "Tigers". Mais Pogba a douché l'optimisme de Hull City peu après l'heure de jeu. Après un débordement de Rashford sur la gauche, le Français a glissé de la pointe du pied un petit croisé précis hors de portée de Marshall (66e).

Hull n'a pourtant pas abdiqué et Niasse a remis les Tigers devant en fin de match (85). Mais c'était trop tard, Ibrahimovic et les siens tenaient bon et conservaient leur avance du match aller. "Je crois que nous devrions vraiment faire de notre mieux pour atteindre la finale. C'est Wembley, c'est un titre, c'est une d'afficher son amour du club avec 30 ou 40.000 fans voyageant à Londres. J'aimerais atteindre cette finale", avait réclamé Mourinho avant la rencontre.

Le rendez-vous dans le Temple du football est pris le 26 février avec Southampton. Les joueurs de Claude Puel se sont qualifiés en éliminant Liverpool mercredi soir, après une seconde victoire 1-0, lors de la demi-finale retour à Anfield.