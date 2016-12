Les 10 matches qui nous ont scotchés en 2016

23 janvier, 23e journée de Premier League, Norwich-Liverpool : 4-5

Les lunettes de Jurgen Klopp se souviennent de ce véritable match de dingue. En se précipitant sur Lallana pour le féliciter après son but victorieux, l'entraîneur allemand a cassé sa paire de lunettes mais tant pis pour cette monture à changer, ses joueurs lui ont fait vivre une après-midi sensationnelle. Les supporters des Reds, qui avaient fait le déplacement sur la côte est de l'Angleterre, ont eux aussi frôlé la crise cardiaque. Mené 3 à 1 au bout d'une heure de jeu, Liverpool a réussi à repasser devant au tableau d'affichage (3-4) avant l'égalisation de Bassong (90e+3). Mais Lallana a surgi au bout du temps additionnel (90e+5)…

9 buts, des retournements de situation : Liverpool repart après un match de dingues

Jurgen KloppAFP

13 mars, 30e journée de Ligue 1, Troyes - PSG : 0-9

Ce sont des scores devenus très rares dans les championnats européens, mis à part en Liga où le FC Barcelone et le Real Madrid s'amusent à coller une ou deux grosses raclées par saison à leurs adversaires. Au Stade de l'Aube, le PSG a l'occasion d'être sacré champion de France à huit journées de la fin du championnat. Pour marquer le coup, les coéquipiers de Zlatan, auteur d'un quadruplé, peuvent se targuer d'être devenu la première équipe à inscrire neuf buts à l'extérieur dans l'histoire de la Ligue 1. Un score fleuve qui a marqué les esprits et que Mathieu Dreyer, le pauvre portier troyen, préfère effacer de sa mémoire.

Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani et le PSG se sont régalés à Troyes.AFP

16 mars, huitième de finale retour de Ligue des champions, Bayern Munich - Juventus Turin : 4-2 a. p.

C'est le charme des matches à élimination directe… Tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, une équipe peut toujours continuer à y croire. La Juve doit encore se demander comment elle a fait pour quitter la C1 dès les 8es de finale la saison dernière. Après un 2-2 à domicile, la Vieille Dame a mené 2 à 0 à Munich avant de s'effondrer. Il y a eu d'abord cette égalisation dans le temps additionnel de Müller (90+1e) avant de voir les murs de l'Allianz Arena se mettre à trembler après les buts de Thiago Alcantara (108e) et Coman (110e) dans la prolongation.

Le Bayern Munich élimine la Juventus

Thomas MüllerAFP

14 avril, quart de finale retour de Ligue Europa, Liverpool - Dortmund : 4-3

Anfield Road, l'antre de Liverpool, a toujours connu de chaudes soirées européennes mais les supporters des Reds ont fait littéralement vibrer les tribunes. Après le nul à l'aller (1-1), les joueurs de Jürgen Klopp, intenable sur le bord de la touche, sont menés 3 à 1 jusqu'à la 65e minute. Après l'égalisation insuffisante de Sakho (78e) pour atteindre le dernier carré, c'est une tête de Lovren au début du temps additionnel (91e), qui a délivré tout un stade et rendu complètement hystériques les amoureux de Liverpool.

Liverpool renverse Dortmund au terme d'un match de légende

7 mai, Ligue 1 (37e journée), Lyon - Monaco : 6-1

Le PSG sacré champion depuis longtemps, la deuxième place du championnat s'est jouée entre l'OL et l'ASM lors de cette avant-dernière journée de la saison 2015-2016. Les Gones se sont montrés à la hauteur de l'enjeu du match en marquant pour la première fois de leur histoire six buts dans leur tout neuf Parc OL. Après une première période en tout point parfaite, Lacazette a signé un triplé retentissant et les supporters lyonnais ont fêté leurs joueurs comme il se doit. Une performance qui restera sans doute comme l'une des plus sensationnelles du club rhodanien en Ligue 1.

Lyon corrige Monaco (6-1)

Alexandre Lacazette célèbre un but contre Monaco, le 7 mai 2016.Panoramic

21 juin, phase de poules de l'Euro 2016, Croatie - Espagne : 2-1

Ni la Croatie, ni l'Espagne, toutes deux déjà qualifiées, ne jouaient leur place pour la phase finale de l'Euro lors de ce dernier match de poule. Seule la première place du groupe D était en jeu et les champions d'Europe espagnols ont fini par abdiquer face à de formidables Croates, excellents sur le plan tactique malgré les absences de Modric et Mandzukic. La Roja a fini par déjouer, non sans avoir raté un penalty par l'intermédiaire de Sergio Ramos (72e) avant le but victorieux de Perisic (85e). La performance collective de la Croatie restera comme l'une des plus abouties de cet Euro 2016.

La Croatie crée la sensation face à l'Espagne

Ivan PerisicAFP

22 juin, phase de poules de l'Euro 2016, Hongrie - Portugal : 3-3

Si les supporters du Portugal garderont à jamais la finale de l'Euro remportée face à la France dans leurs cœurs, ils n'ont sûrement pas oublié le match qui a permis à ce rêve de devenir réalité. Lors du dernier match de la poule H, ils sont passés par tous les états face à la Hongrie (3-3) dans la rencontre la plus folle de la compétition. Menés 2 à 1 puis 3 à 2 en sept minutes au retour des vestiaires, les Lusitaniens ont pu compter sur un Ronaldo de gala pour les sortir du piège qui semblait se refermer sur les futurs champions d'Europe.

Ronaldo s'est réveillé et le Portugal a arraché un nul synonyme de qualification

Cristiano Ronaldo (Portugal) face à la Hongrie, mercredi 22 juin 2016Panoramic

15 septembre, phase de poules de Ligue Europa, Maccabi Tel-Aviv - Zenit St-Pétersbourg : 3-4

Quatre buts en quatorze minutes et un but vainqueur inscrit à la 91e minute dans le temps additionnel… Pour la première journée de Ligue Europa, le Zenit n'a pas fait les choses à moitié et a fait vivre de véritables montagnes russes à ses supporters. Menés 3 à 0 jusqu'à la 75e minute par leur hôte israélien, les hommes de Mircea Lucescu ont signé l'un des come-back de l'année et le Monténégrin Luka Djordjevic, auteur du quatrième but, restera le héros de la soirée dans les livres d'histoire.

Le film du match

22 novembre, phase de poules de la Ligue des champions, Borussia Dortmund - Legia Varsovie : 8-4

C'est tout simplement devenu le match le plus prolifique (12 buts) de l'histoire de la Ligue des champions ! Exit le record de l'AS Monaco face au Deportivo La Corogne (8-3) établi en novembre 2003, les joueurs de Thomas Tuchel ont fait vivre une soirée d'anthologie à tous les supporters de foot, qui ont eu la chance de zapper sur ce match ce soir-là. Dans cette orgie de buts, Reus s'est offert un triplé et Kagawa, un doublé. Le Français Ousmane Dembélé, auteur d'un but, pourra toujours se dire lors de ses vieux jours qu'il a participé à cette soirée ébouriffante.

Dortmund-Varsovie, le match le plus prolifique de la Ligue des champions

Nuri Sahin face au Legia.AFP

26 novembre, 13e journée de Premier League, Swansea - Crystal Palace : 5-4

Les fans des Swans ont vécu une fin d'après-midi renversante lors la réception de Crystal Palace le mois dernier. Leur équipe favorite se dirigeait sereinement vers un succès capital dans la course au maintien. En menant 3-1 à la 75e minute, les Gallois pensaient avoir fait le plus dur mais c'était sans compter sur les Eagles, auteurs de trois buts en neuf minutes (3-4). Des supporters dépités ont dû quitter le Liberty Stadium mais ils ont eu tort puisque Fernando Llorente a fait basculer ce match dans une autre dimension en ajoutant deux buts pour Swansea (5-4) dans le temps additionnel (90e+1 et 90e+3). Et comme l'a dit le nouveau gardien de Palace, Steve Mandanda, blessé, à Téléfoot le lendemain, il était soulagé de ne pas pouvoir être aligné dans les buts de son équipe.

Le film du match