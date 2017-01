Les internautes de l'UEFA élisent leur onze-type de l'année, avec Griezmann mais sans Suarez

Comme sur le podium du Ballon d'Or, Griezmann est là, avec Ronaldo et Messi. L'UEFA a dévoilé ce jeudi son équipe-type de l'année, dessinée par les votes de 650 000 internautes du monde entier. Des onze joueurs, l'international français est toutefois celui qui a recueilli le moins de suffrages (31% seulement). Suffisant pour devancer Luis Suarez, principal concurrent à ce poste de "troisième attaquant" derrière les ogres Ronaldo et Messi.

Aucun joueur de Premier League dans le onze

Le Portugais et l'Argentin sont accompagnés de plusieurs coéquipiers dans ce onze : Ramos, Kroos et Modric pour le premier, Piqué et Iniesta pour le second. Restent donc trois places, allouées à deux Turinois (Buffon et Bonucci) et un Bavarois (Boateng). Pourtant auteur du doublé Ligue des Champions-Euro, Pepe est donc absent. Lui sont préférés trois autres centraux, dont son coéquipier en club, Sergio Ramos.

Seul Portugais du onze, Cristiano Ronaldo s'offre lui le luxe de battre un record : c'est la 12e fois qu'il figure dans ce onze-type de l'UEFA. A noter, enfin, qu'aucun joueur de Premier League n'a sa place dans cette sélection des internautes. Ils étaient pourtant 12 à être nommés, parmi lesquels Ibrahimovic, Agüero, Mahrez, De Bruyne ou encore les Français Koscielny, Pogba, Payet et Kanté.