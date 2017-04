Liga Adelante - Levante remonte dans l'élite, un an après

Un an et c'est tout ! Un an après, Levante retrouve déjà la Liga. Le club basé à Valence a battu Oviedo à domicile (1-0) lors de la 36e des 42 journées et la remontée a été fêtée avec effusion par les supporters "granotas" avec l'envahissement de la pelouse du stade Ciutat de Valencia. Désormais fort de 77 points, Levante ne peut mathématiquement plus être rejoint par le troisième. En Liga Adelante (2e division), les deux premiers du classement sont directement promus en Liga, tandis que les clubs classés de 3 à 6 s'affrontent en barrages pour le gain de la troisième et dernière place d'accession.

Levante avait passé six saisons consécutives dans l'élite entre 2010 et 2016 avant de finir à la 20e place de la Liga l'an dernier et de vivre une saison de purgatoire. A l'inverse, en 1re division, les clubs d'Osasuna Pampelune et de Grenade sont déjà condamnés à redescendre en 2e division la saison prochaine.