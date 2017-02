VIDEO - Le but du week-end est l'œuvre de Fernando Torres avec l'Atlético

C'est très certainement le but du week-end. Alors que l'Atlético Madrid était mené sur sa pelouse par le Celta Vigo et une réalisation de Cabral (5e), "El niño" a relancé les Colchoneros dans la foulée. Et de fort belle manière.

Yannick Carrasco adresse un centre à déstination de Torres qui, dos au but, contrôle du droit et tente un retourné acrobatique qui termine sa course dans la lucarne d'Alvarez, impuissant. Somptueux.