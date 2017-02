Alavas - FC Barcelone (0-6) : Avant Paris, le Barça s'est offert une promenade

Six buts marqués. Quatre de la MSN. Face à Alavés, le FC Barcelone s'est offert un show offensif avant de retrouver le PSG mardi en Ligue des champions. Idéal pour ce Barça ? Pas totalement. Luis Enrique, qui avait déjà tremblé deux fois en voyant Neymar se tordre la cheville en première période puis Luis Suarez rester au sol en seconde, a perdu Aleix Vidal. Le latéral droit barcelonais s'est sérieusement blessé à la cheville et devrait manquer de nombreux mois. Un coup dur qui gâche la fête catalane.

Sur la pelouse d'Alavés, le Barça a fait parler la poudre. Cette large victoire, la deuxième de rang en Liga après le 3-0 contre l'Athletic Bilbao, permet aux Barcelonais de prendre provisoirement la tête du championnat avec deux points d'avance sur le Real Madrid, qui compte cependant trois matches de moins. Ce samedi, les Blaugrana ont envoyé un message aux Parisiens : la MSN est prête pour le retour de la C1.

Si la MSN a régalé, le Barça a aussi laissé des occasions à Alavès

Sans être excellent, le FC Barcelone et son trio magique se sont ainsi montrés très réalistes pour corriger le Deportivo Alavés, qui n'avait perdu qu'un match sur ses neuf dernières sorties de Liga. Les trois stars offensives du Barça ont ainsi fait le plein de confiance avant ce choc face au PSG. Luis Suarez s'est offert un doublé (1-0, 37e puis 5-0, 67e). Lionel Messi a aussi fait trembler les filets (3-0, 59e) et aurait même aussi pu signer un doublé si Alexis n'avait pas poussé le ballon dans son propre but (4-0, 63e). Et Neymar a également participé à la fête (2-0, 40e).

Avec quatre buts inscrits en huit minutes, le Barça a accéléré de manière spectaculaire. Le PSG est prévenu. Mais Paris aura aussi noté que cette formation catalane peut aussi trembler. Face à une défense barcelonaise très remaniée avec ses trois Français titulaires (Umtiti, Mathieu et Digne) et en l'absence au coup d'envoi d'Andres Iniesta au milieu, le Barça a laissé des occasions à Alavés, qui a manqué de réalisme. Cela ne sera cependant pas la même arrière-garde mardi.