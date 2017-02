Atlético-Barça : Pour Luis Enrique, le compte à rebours est lancé

Pas facile d'être dans la peau de Luis Enrique en ce moment. Le temps où l'entraîneur du FC Barcelone était encensé après le titre de champion d'Europe de 2015 paraît bien loin. Aujourd'hui, il croule sous les critiques. Surtout depuis la gifle reçue au Parc des Princes face au PSG (4-0), qui a très largement compromis les chances du club catalan d'être au rendez-vous des quarts de finale de la Ligue des champions. Et surtout par rapport à la manière, tant le Barça de cette saison est à des années-lumière de la qualité de jeu qui lui avait permis de dominer l'Europe il y a deux ans.

Le temps est donc compté pour Luis Enrique. A trois mois de la fin de son contrat, l'entraîneur barcelonais doit impérativement redresser son équipe pour espérer poursuivre l'aventure sur le banc catalan. Ça passe déjà par un résultat à Vicente-Calderon, où l'Atlético Madrid aura à cœur de confirmer son net regain de forme en prenant sa revanche sur un Barça qui l'a éliminé en demi-finale de la Coupe du Roi (1-2, 1-1). Et ce résultat, il passe justement par la manière. Et donc par la faculté de Luis Enrique à redonner de l'allant à une équipe qui n'arrive plus à exprimer la plénitude de son potentiel.

Remobiliser le vestiaire

C'est la première étape, tant la défaite à Paris a laissé éclater au grand jour des tensions latentes depuis bien plus longtemps dans le vestiaire barcelonais, à l'image des critiques de Sergio Busquets sur le plan de jeu du Barça au Parc des Princes. A l'image, aussi, des rumeurs nées en début d'année de relations conflictuelles entre Luis Enrique et Lionel Messi, qui négocie avec ses dirigeants pour prolonger son contrat. Des conflits de vestiaire, il y en a toujours. La question, c'est la faculté de l'entraîneur barcelonais à remobiliser son groupe vers un objectif commun malgré ces tensions, relativisées par Gerard Piqué.

Vidéo - Barça - Piqué : "Avant Enrique, nous étions absolument merdiques" 00:25

Les derniers jours ont peut-être été bénéfiques dans cette optique. Le Barça n'a pas eu de match à jouer en milieu de semaine, une première en 2017, ce qui a permis à Luis Enrique d'accorder deux jours de repos à ses joueurs. De récupérer quelques blessés, comme Arda Turan, opérationnel pour dimanche, ou Javier Mascherano, qui devrait l'être pour la réception du Sporting Gijon mercredi. Et de reprendre un peu d'espoir dans la course au titre avec la défaite du Real Madrid à Valence (2-1). Une victoire à Vicente-Calderon permettrait au Barça de rendre cette semaine positive à tous les niveaux. Et d'avoir un peu plus la paix dans son vestiaire.

Redonner corps à son milieu

Ce résultat, le Barça ne peut vraisemblablement l'espérer qu'en haussant son niveau de jeu. Le succès arraché face au modeste Leganés dimanche dernier (2-1) n'a pas permis aux Barcelonais d'effacer leurs doutes dans ce domaine. L'équipe de Luis Enrique continue de bégayer son football. En particulier dans l'entrejeu, le secteur qui est censé faire sa force. Les limites du Barça au milieu ont été particulièrement criantes face au PSG. Et son entraîneur doit trouver dès dimanche face à l'Atlético les remèdes à ce mal récurrent cette saison.

Rakitic, FC BarcelonaAFP

Sergio Busquets et Andres Iniesta auront peut-être profité de la semaine pour retrouver un peu de rythme après avoir été blessés en début d'année. C'est capital pour le Barça. Mais la capacité du club catalan à refaire la loi au milieu passe aussi par les choix de Luis Enrique pour compléter ce duo. L'entraîneur barcelonais a notamment été critiqué pour avoir laissé Ivan Rakitic sur le banc face au PSG. Si le Croate ne réalise pas sa meilleure saison, le trio qu'il a formé ces deux dernières saisons avec Iniesta et Busquets a quand même prouvé son efficacité. En cette période décisive, c'est probablement celui sur lequel il doit s'appuyer.

Résoudre l'insoluble problème du côté droit

Le poste de latéral droit est, sans grande surprise, l'un des gros points faibles du Barça. Le départ de Dani Alves à la Juventus l'été dernier n'a pas été compensé et Barcelone reste bancal. Les conséquences sont visibles à la fois sur le plan défensif et offensif, tant l'apport du Brésilien dans ce domaine était considérable. Luis Enrique, qui souhaitait un renfort à ce poste, n'a pas été entendu par ses dirigeants et Sergi Roberto, milieu de terrain de formation, a affiché ses limites à un poste qui n'est pas le sien. Et pour ne rien arranger, Aleix Vidal est blessé jusqu'à la fin de la saison. Luis Enrique doit quand même trouver une solution pour rendre cette aile plus compétitive.

Vidéo - Luis Enrique : "Je suis contrarié par la blessure d'Aleix" 00:31

Ça peut passer, aussi, par l'entrejeu et notamment Rakitic, qui a prouvé sa capacité à abattre un travail considérable sur ce côté. Mais l'entraîneur barcelonais a un choix à faire pour le poste de latéral. Si les hypothèses Lucas Digne et Javier Mascherano ont été avancées, elles ne semblent pas des plus fiables. L'option Rafinha, même s'il évolue plutôt au milieu, semble l'être davantage. Luis Enrique peut aussi chercher du côté de la réserve avec Nili ou Sergi Palencia. Et s'appuyer ainsi sur une Masia qu'il a finalement très peu exploitée cette saison. Pour retrouver un peu de crédit auprès des socios, ce ne serait pas forcément une mauvaise idée.