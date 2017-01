Au Barça, personne ne s'approche d'Iniesta (et c'est un problème)

Neuf matches joués, six titularisations en dix-huit journées, aucun but marqué : la saison chiffrée d’Andres Iniesta en Liga n’a pas fière allure. Régulièrement blessé depuis l’entame du nouvel exercice, le génie catalan n’a pas pu exprimer son talent au mieux et les Blaugrana en ont clairement pâti.

En son absence, le Barça a par exemple encaissé sa seule défaite européenne de la saison à Manchester City (3-1) et a perdu des points précieux au Camp Nou contre Malaga (0-0), la Real Sociedad (1-1) ou encore Alavès (1-2). Il serait bien sûr réducteur de lier ces résultats à la seule absence de "Don Andres". Un constat demeure toutefois : les joueurs qui ont occupé son poste n’ont pas encore convaincu.

" Personne au monde ne s'approche d'Iniesta "

Ils sont quatre à s'être partagés tour à tour cette tâche (Andres Gomes, Rafinha, Denis Suarez, Arda Turan) et aucun n'a su pour l'instant rappeler la vista du créateur barcelonais. "C'est le problème, a indiqué Luis Enrique en conférence de presse vendredi. J'ai de très bons profils à ce poste, des joueurs capables d'apporter beaucoup offensivement et défensivement, mais je n'ai vu personne au monde qui s'approche d'Andres Iniesta."

On peut aisément comprendre cette forme de fatalisme émanant de l'entraîneur espagnol. Il se passera peut-être plusieurs années avant de revoir un joueur aussi exceptionnel qu’Iniesta (à qui il reste bien sûr quelques beaux moments à passer en Catalogne). Mais, à défaut de trouver cette hypothétique perle rare, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur une doublure satisfaisante. C’est notamment ce qu’il avait réussi à faire avec l’arrivée d’Ivan Rakitic il y a bientôt trois ans, joueur capable d’assumer la relève de Xavi Hernandez sans pour autant faire mieux que lui.

Vidéo - Enrique : "Iniesta est unique au monde" 00:24

Gomes pas assez vif, Suarez trop tendre

Pas encore capables d’intégrer l’exigeant onze-type catalan comme a pu le faire le Croate dès sa première saison (auréolée d’un triplé C1-Liga-Coupe du Roi), les recrues estivales Gomes et Suarez progressent mais ne convainquent pas. Arda Turan et Rafinha ont eux quelques fois dépanné, sans vraiment briller, mais ils n'étaient pas forcément attendus comme des joueurs prêts à donner le tempo d'un match, à l'inverse du Portugais et de l'Espagnol.

André Gomes, acheté 25 millions d'euros cet été au Benfica Lisbonne, commence à peine à retrouver son niveau dans l'effectif catalan. D'abord timoré, un brin emprunté physiquement, le champion d'Europe lustianien a connu des débuts compliqués. Des passes à contre-temps ou trop latérales, des interventions tardives, l'ancien Lisboète a souffert de la comparaison avec ses partenaires. Apparu 13 fois en Liga (8 titularisation, aucun but), Gomes a su gagner en impact défensif au fil des rencontres, mais il est encore loin de peser offensivement. Même s'il a été recruté pour sa polyvalence dans l'entrejeu, le jeune joueur de 23 ans est bien plus à l'aise dans un rôle de sentinelle à la Sergio Busquets que dans celui du dynamiteur.

Denis Suarez est lui le joueur qui se rapproche le plus du profil d'Andres Iniesta. Passé par la réserve du Barça avant de rejoindre Séville et Villarreal, le milieu espagnol affiche des qualités d'accélération et un toucher de balle impressionnants. Mais ses passes en sorties de dribbles sont trop souvent brouillonnes. Aussi, le numéro 6 du Barça n'a pas encore de déplacements fluides autour des autres Blaugrana, lui qui s'est vu offrir un temps de jeu sensiblement similaire à celui d'André Gomes (16 matches de Liga, 7 titularisations, 0 but). Il en faudra sûrement beaucoup encore avant que le créateur espagnol, son partenaire portugais ou un autre nouveau puisse assumer la relève...