Avec Cristiano Ronaldo, la barre des 100 buts est assurée pour le Real

Le Real Madrid a pourtant vu passer les plus grands joueurs de l'histoire du football. Et les attaquants les plus marquants. Mais Cristiano Ronaldo a manifestement un impact différent sur la Maison Blanche. Dimanche, CR7 a signé un doublé pour contribuer à la victoire du club merengue sur le FC Séville (4-1). Et lui permettre d'atteindre la barre symbolique des 100 buts inscrits en Liga cette saison.

C'est évidemment une œuvre collective. Mais si une individualité a pesé davantage que les autres pour réaliser cette performance, c'est bien Cristiano Ronaldo. Même s'il n'a pas été aussi prolifique cette saison que les précédentes en championnat. Le Portugais reste quand même le meilleur buteur du Real en Liga avec ses 22 réalisations. Sept de plus qu'Alvaro Morata et douze de plus qu'Isco, les deux autres joueurs de l'effectif merengue à avoir dépassé les 10 buts en Liga cette saison.

Hugo Sanchez, l'exception

CR7 pèse quasiment un quart des buts de son équipe en championnat en 2016-17. Si le Real a atteint la barre des 100 buts en championnat, il y est pour beaucoup. C'est d'ailleurs le cas depuis son arrivée en 2009-10. Le club merengue a systématiquement marqué au moins 100 fois lors des huit dernières éditions de la Liga. Avec un minimum de 26 buts (en 2009-10) et un maximum de 48 buts (en 2014-15), le Portugais a joué un rôle essentiel dans ce phénomène.

Un phénomène qui illustre d'ailleurs la place d'ores et déjà monumentale de CR7 dans l'histoire du Real. Avant qu'il pose ses valises à Madrid, la Maison Blanche n'avait atteint la barre des 100 buts qu'une seule fois depuis la création de la Liga en 1929. C'était lors de la saison 1989-90, marquée par un autre buteur hors norme, Hugo Sanchez, qui avait signé 38 réalisations. Une seule fois en 69 saisons de Liga. Et huit fois en huit saisons depuis que Ronaldo joue au Real. Ça ne doit rien au hasard.