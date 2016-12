Cesare Prandelli démissionne de son poste d'entraîneur à Valence

Valence, ton univers impitoyable. Le club enchaîne déboires et mauvais résultats (17e, à égalité avec le premier relégable) et la mauvaise série ne fait visiblement que continuer. L'entraîneur italien Cesare Prandelli, arrivé en octobre au club, a présenté sa démission au club Che ce vendredi. "Cesare Prandelli a annoncé au Valence FC sa décision irrévocable de démissionner de son poste d'entraîneur ce vendredi", a écrit le club dans un communiqué publié sur son site internet.

L'ancien sélectionneur de l'Italie, finaliste de l'Euro-2012 avec la Nazionale, n'était que depuis début octobre sur le banc de Valence, qui change donc d'entraîneur pour la deuxième fois de la saison.

Valence ne pointe qu'au 17e rang du Championnat d'Espagne, à égalité de points (12) avec le premier relégable (mais avec un match en retard), et affiche un bilan de trois victoires, trois matches nuls et neuf défaites. Sous la houlette du technicien italien, le club n'a connu qu'une victoire en Liga, pour trois matches nuls et quatre défaites.

Les moyens pour recruter comme motif de rupture

Selon la presse espagnole, Prandelli (59 ans) a décidé de démissionner en raison du manque d'argent pour recruter pendant le mercato hivernal qui s'ouvre dimanche, cinq joueurs qu'il avait ciblés.

"Salvador Voro Gonzalez va lui succéder comme responsable de l'équipe première", a indiqué le club, sans préciser s'il s'agit d'une solution provisoire ou d'une nomination à plus long terme. Gonzalez avait déjà assuré l'intérim entre le départ de Pako Ayestaran en septembre et l'arrivée de Prandelli.