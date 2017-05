Cinq ans de privation avant le grand soir ? Le Real n’attend plus que ça

A Madrid, c’est comme si l’ivresse continentale avait caché la gueule de bois nationale. Comme si les deux Ligues des champions acquises en 2014 et 2016 avait permis de mettre sous le tapis un fait peu reluisant pour "le meilleur club de football du XXe siècle". Car si les Merengue peuvent se targuer d’avoir brillé sur la scène continentale, le parfum d’un titre national ne leur a plus effleuré les narines depuis bien longtemps. Un comble pour le club le plus titré du royaume avec ses 32 titres.

Vidéo - La couronne pour le Real ? Zoom statistique sur l'éventuel sacre merengue 01:00

Cela fait cinq saisons complètes que le Real n’a pas soulevé de Liga. Cinq années où le Barça n’a cédé qu’une fois, en 2014, au profit du rival madrilène, l’Atlético. Alors, autant le dire de suite, ça passe mal. Et la perspective d’enfin soulever le trophée dimanche agite toute la capitale. Jeudi, après le succès primordial à Vigo (1-4), AS a rappelé tout l’enjeu de la soirée : "Il ne manque plus qu’un point". Entre le soulagement et la crainte de ne pas relever cette mission face au Barça, bourreau des dernières années.

Le fantôme de Mourinho

Alors, face à Malaga, les Madrilènes risquent bien d’avoir le couteau entre les dents. Un sentiment qui résume bien l’état d’esprit des coéquipiers tout au long de la saison et que Zinedine Zidane a résumé en conférence de presse.

Vidéo - Zidane : "Notre motivation est inexplicable" 00:44

Mine de rien, le Français pourrait rejoindre un certain José Mourinho, dernier entraîneur à avoir porté le Real au sommet de la Liga. Cela ressemble pourtant déjà à une éternité. Car entre-temps, la Real a profondément changé. Ils ne sont plus que 7 dans l’effectif actuel à avoir connu les frissons d’un titre national. Et l’équipe type a profondément changé.

Le rêve d’un doublé guette les nostalgiques

Surtout, si Madrid parvient à tenir son standing dimanche, il pourrait retrouver le fil de sa glorieuse destinée. Avec la possibilité de faire le doublé Liga-Champions League, le Real cru 2016-2017 réussirait une performance qu’il n’a plus réussi depuis… 59 ans.

La dernière fois, c’était en 1957-58 et la troupe merengue menée par Kopa, Di Stefano et Puskas avaient soulevé réussi une performance que les joueurs de Zidane ont désormais dans le viseur avant leur finale du 3 juin face à la Juve. Alors, attention, dimanche, pas de mauvaise surprise. Car la gueule de bois nationale a assez duré pour les Merengue.