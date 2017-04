De Gea au Real Madrid pour 75 millions, ça se précise sérieusement

Quoi de neuf dans la saga De Gea ? Comme nous vous le relations mercredi, la presse madrilène se montre de plus en plus insistante concernant un transfert estival du portier mancunien au Real Madrid, particulièrement Marca. On apprenait ainsi cette semaine que Jose Mourinho ne s'opposerait pas à un départ de son dernier rempart et que Manchester United était prêt à négocier.

De Gea d'accord avec le Real Madrid

Ce vendredi, Marca persiste et signe, assurant à sa Une qu'un accord total a été trouvé entre le gardien des Red Devils et le Real Madrid, une équipe que De Gea avait failli rejoindre lors du mercato d'été 2015, dans un chassé-croisé avec Keylor Navas. Donnée nouvelle et importante, l'ancien gardien de l'Atlético aurait accepté de revoir à la baisse son salaire mancunien (estimé à 12 millions d'euros net par an) pour rejoindre le Real Madrid, où il devrait compenser cette perte de salaire en signant un bail sur 5 ou 6 ans, là où son contrat actuel expire en 2019 avec Manchester United.

Le record de Buffon menacé

S'il n'y a pas encore d'accord entre les deux clubs, Marca se veut confiant quant à un dénouement positif dans ce dossier, tablant ni plus ni moins sur un transfert de l'ordre de 75 millions d'euros, qui ferait de l'Espagnol de 26 ans le gardien le plus cher de l'Histoire devant Gianluigi Buffon, transféré en 2001 de Parme à la Juventus Turin pour un peu plus de 52 millions d'euros.

Alors que le nom de Jan Oblak circule pour succéder à De Gea du côté d'Old Trafford, Marca évoque ce matin la piste Joe Hart, le gardien de Manchester City prêté cette saison au Torino. La gazette espagnole pense également que l'intérêt de Jose Mourinho pour Alvaro Morata et James Rodriguez pourrait faciliter la négociation pour De Gea, même si ces différentes opérations, si elles venaient à se concrétiser, devraient se faire séparément.

Côté madrilène enfin, De Gea est vu comme la priorité à son poste assure Marca. Non seulement pour son talent, mais aussi pour son âge (26 ans, contre 30 ans pour Keylor Navas) et son statut de portier titulaire de la sélection espagnole. Un dernier point très important pour Florentino Pérez d'un point de vue marketing et de communication, lui qui souhaite depuis plusieurs mois maintenant "espagnoliser" le plus possible son effectif.