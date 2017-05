De retour en Liga, Levante va offrir l'abonnement à ses supporters les plus fidèles

La belle histoire du jour nous vient d'Espagne. Officiellement promu en Liga depuis samedi dernier et sa victoire face à Oviedo, le club de Levante va récompenser ses plus fidèles supporters en honorant une promesse faite l'été dernier.

Alors que le club venait d'être relégué en deuxième division, la direction du club valencian décidait de lancer une campagne d'abonnement un peu particulière sous la devise : "Avec toi, nous remonterons". L'idée était simple, motiver ses socios à s'abonner en deuxième division en leur promettant un abonnement gratuit pour la saison 2017-2018 en cas de remontée du club en Liga. Seule condition : assister à au moins 18 matches de deuxième division à domicile, sur 21.

Abonnement offert pour 12 500 supporters

Opération qui a fonctionné puisque plus de 15 400 socios ont pris leur abonnement pour l'exercice 2016-2017. Et selon le média local La Informacion, qui relaye l'anecdote, 12 500 d'entre-eux ont déjà atteint l'objectif des 18 matches et se verront donc offrir leur abonnement la saison prochaine. Il reste encore trois matches à domicile pour les autres pour espérer profiter du cadeau.