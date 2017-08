En cas de vente de Dembélé au Barça, le Stade Rennais ferait sauter la banque

Le Stade Rennais aurait visiblement eu le nez creux au moment de vendre Ousmane Dembélé. Un peu plus d’un an après la vente du milieu offensif au Borussia Dortmund, contre la somme de 15 millions d’euros, El Mundo Deportivo a enquêté sur les dessous du transfert du N.7 de l’international français. Selon les informations du quotidien catalan, le Stade Rennais aurait négocié et obtenu gain de cause au sujet d’un pourcentage sur une potentielle revente. Ce chiffre serait de 25% selon El Mundo Deportivo.

Le Barça en position de faiblesse pour négocier

C’est justement ce fort pourcentage qui justifierait le prix exorbitant - 150 millions d’euros selon le quotidien Sport et la radio catalane Rac1 - demandé pour le milieu offensif par le Borussia Dortmund. Si le club de la Ruhr venait à effectivement vendre Dembélé pour 150 millions, il devrait reverser 37,5 millions d’euros dans les caisses du pensionnaire de Ligue 1.

Si par exemple, Dembélé venait à être vendu pour la somme « plus modique » de 100 millions d’euros au Barça, le Stade Rennais toucherait 25 millions et le club allemand 75. En somme, plus le BVB vendra cher son joueur plus il touchera en plus-value sur un des joueurs les plus bankable de son effectif. Mais plus les sommes augmenteront dans le dossier Dembélé, plus le Stade Rennais devrait en profiter. Le Barça et son gros chéquier sont prévenus, les négociations vont durer et iront probablement très haut.