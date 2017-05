En quête du "nouveau Abidal", le Barça penserait à Benjamin Mendy (Monaco)

"Ils cherchent un autre Abidal". Dans son édition du jour, le quotidien catalan Mundo Deportivo dévoile l'envie du Barça d'enrôler cet été un latéral gauche polyvalent, capable de jouer dans son couloir mais aussi en défense centrale, afin de pouvoir notamment s'adapter aux changements tactiques et au passage à trois derrière.

Si la priorité défensive du FC Barcelone se situe de l'autre côté, au poste de latéral droit, l'arrivée d'un nouvel élément à gauche s'inscrirait dans la volonté d'anticiper le probable départ de Jérémy Mathieu, en fin de contrat en 2018 et pas assuré d'être conservé ou de vouloir continuer l'aventure catalane.

Le Barça vise Mendy et Rodriguez

Après avoir tenté Théo Hernandez, finalement en partance pour le Real Madrid, le Barça aurait ciblé plusieurs joueurs, dont Benjamin Mendy. Si l'ancien Marseillais réalise une grosse saison dans le couloir gauche de l'AS Monaco, sa polyvalence reste toutefois à démontrer, lui qui n'a jamais évolué dans l'axe au plus haut niveau. De par sa puissance physique et son gabarit, le Barça le verrait toutefois capable d'occuper une telle fonction à l'occasion. Mais comme le rappelle à juste titre Mundo Deportivo, l'affaire s'annonce compliquée puisque des clubs comme Manchester City sont prêts à payer 45 millions d'euros pour le néo international français. Somme que le Barça ne compte pas débourser pour renforcer cette position.

Angel Di Maria face à Benjamin Mendy lors de PSG-MonacoPanoramic

Autre piste évoquée par le quotidien barcelonais, moins coûteuse, celle menant à l'international suisse Ricardo Rodriguez, de Wolfsbourg. Sur les tablettes du PSG, ce latéral gauche de 24 ans a disputé plusieurs matches dans l'axe cette saison avec les Loups et correspond parfaitement au profil décrit. Ces derniers jours, la presse italienne l'a annoncé d'accord avec l'AC Milan, qui n'a toutefois pas encore trouvé de terrain d'entente avec l'écurie allemande, qui réclame 22,5 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire.

Quid de Lucas Digne ?

Au-delà de connaître l'identité de ce possible futur Abidal, cette volonté barcelonaise ne semble en tout cas pas être une très bonne nouvelle pour Lucas Digne, recruté l'été dernier et peu utilisé cette saison (19 titularisations seulement toutes compétitions confondues). Déjà doublure de Jordi Alba, le latéral gauche français n'a pas cette polyvalence pour évoluer dans l'axe, à l'instar de l'Espagnol d'ailleurs.

Et si le Barça venait à enrôler un joueur de ce profil, nul doute que son temps de jeu se réduirait davantage. A un an de la Coupe du Monde, cela serait problématique pour lui. "Je veux continuer, j’ai signé un contrat de cinq saisons et mon intention est de gagner de nombreux titres ici", a toutefois assuré le principal intéressé en début de semaine sur beIN Sports. Une position polie qui pourrait évidemment évoluer en fonction du mercato de son club.