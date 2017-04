Espagne / 35e journée: après Osasuna, Grenade relégué à son tour

Malgré la nomination le 10 avril de l'ex-gloire d'Arsenal et de l'équipe d'Angleterre Tony Adams sur le banc, Grenade a enchaîné quatre défaites sur ses quatre derniers matches. Et avec 20 points et seulement trois matches à jouer, le club andalou ne peut mathématiquement plus dépasser le premier non-relégable Leganes (17e, 30 pts).

Après six saisons dans l'élite, cette descente met un terme à une saison cauchemardesque pour Grenade: le club, propriété d'un magnat chinois, a connu quatre entraîneurs successifs depuis le mois d'août: Paco Jemez, puis l'intérimaire Lluis Planaguma, puis Lucas Alcaraz et enfin Tony Adams.

L'ultime place de relégable est actuellement occupée par le Sporting Gijon (18e, 24 pts), qui s'est incliné 3-1 vendredi soir à Villarreal et n'a plus que de maigres espoirs de maintien.