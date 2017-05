Espagne / Real Madrid : Ronaldo "est proche" d'un 5e Ballon d'Or selon Zidane

Le quadruple Ballon d'Or Cristiano Ronaldo, encensé pour son triplé avec le Real Madrid mardi en demi-finale aller de Ligue des champions, est "proche du prochain" trophée de meilleur joueur du monde, a estimé vendredi l'entraîneur madrilène Zinédine Zidane.

"C'est mon avis. Le mérite lui revient. Comme il a gagné déjà plusieurs Ballons d'Or, je pense qu'il est proche du prochain, oui", a déclaré Zidane en conférence de presse.

Triple buteur contre l'Atletico Madrid mardi au stade Santiago-Bernabeu (3-0), Ronaldo a marqué les esprits et dégagé la voie vers une deuxième finale d'affilée pour le Real, tenant de la Ligue des champions.

" Le respect, il l'a "

Et la presse madrilène envisage déjà l'hypothèse que le Portugais puisse décrocher en décembre prochain un cinquième Ballon d'Or pour égaler son grand rival du FC Barcelone, Lionel Messi, quintuple vainqueur de la prestigieuse récompense individuelle.

Au passage, Zidane a assuré qu'à 32 ans, Ronaldo gardait le soutien de tout le club merengue malgré les sifflets qui avaient accompagné certaines de ses sorties en janvier.

"Le respect, il l'a. De la part de tous les supporters du Real, de la part du club, de son entraîneur évidemment, et de ses partenaires, ce qui est le plus important. Cristiano, on l'adore ou pas, il n'y a pas de juste milieu, et il le sait", a conclu le technicien français.