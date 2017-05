Facile vainqueur à Grenade, le Real Madrid ne lâche pas le Barça

Les Madrilènes n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires et au suspense. Les joueurs du Real Madrid n'ont pas fait de détail sur le terrain de Grenade et se sont largement imposés lors de la 36e journée de Liga ce samedi soir (0-4). Auteurs chacun d'un doublé, James Rodriguez (3e et 11e) et Alvaro Morata (30e et 35e) ont inscrit les buts d'une équipe largement remaniée mais encore bien supérieure à celle de Tony Adams, qui était déjà assurée de la relégation. Le Real Madrid compte 84 points comme le leader barcelonais mais avec toujours un match en moins.

Mis sous pression par la victoire barcelonaise sur Villarreal juste avant le coup d'envoi de ce match (4-1), les Madrilènes ont tout de suite montré qu'ils n'étaient pas venus à Grenade pour laisser filer des points. Malgré les neuf changements opérés par Zinédine Zidane par rapport à la dernière rencontre de Ligue des champions, ils ont tout de suite confisqué le ballon et fait trembler les filets adverses après seulement trois minutes de jeu quand Lucas Vazquez a servi James Rodriguez (0-1, 3e). Le remuant Colombien a vite remis cela d'une tête seul aux six mètres sur un petit centre de Coentrao et s'est offert un doublé en un peu plus de dix minutes (0-2, 11e).

Pas de CR7, mais pas de problème

Si le malheureux gardien Memo Ochoa et ses coéquipiers ont refusé de baisser la tête, Tony Adams a tout de même rapidement effectué un premier changement pour tenter de mettre fin à l'hémorragie et Uche a remplacé Malle (18e). Cela n'a rien donné de probant, le Real Madrid a poursuivi son cavalier seul et Danilo a pu servir Morata pour une reprise surpuissante sous la barre (0-3, 30e). Sans pitié pour les défenseurs andalous et pour Ochoa, Morata est revenu à la charge et a signé un doublé à son tour (0-4, 35e). Son quinzième but de la saison en Liga a même déclenché quelques larmes chez les supportrices de Grenade.

Heureusement pour les spectateurs, Lucas Vazquez n'a trouvé que la barre en fin de première période (42e) et Casemiro a loupé le but grand ouvert (45e). Malgré l'entrée remarquée de Benzema à l'heure de jeu, les Merengue se sont révélés moins précis devant la cage adverse après la pause à l'image de Danilo (61e) ou de Sergio Ramos (66e). Si le match est resté ouvert jusqu'au bout, ils ont aussi réussi à ne pas craquer en défense et ont donc parfaitement rempli leur mission du jour avant la manche retour de C1 contre l'Atlético, et la réception du FC Séville qui s'annoncent plus difficiles à négocier.