Griezmann réaffirme son attachement à l'Atlético et milite pour l'arrivée de Lacazette... ou Cavani

"Pour s'endormir, ma fille a besoin d'écouter l'hymne de l'Atlético Madrid." Voilà comment Antoine Griezmann a débuté son intervention sur les ondes de la Cadena SER, lors de la célèbre émission nocturne El Larguero, dans la nuit de mercredi à jeudi. Bouclant sa troisième saison à l'Atlético, l'attaquant français a confirmé se sentir "très bien" au sein du club madrilène, lui qui est régulièrement annoncé à Manchester United, voire au Real Madrid dans un futur proche.

Griezmann vers une prolongation ?

Interrogé justement sur son prochain mercato d'été, l'attaquant français a laissé entendre qu'une prolongation et une revalorisation salariale étaient dans les tuyaux, comme l'avaient révélé il y a quelques jours plusieurs médias espagnols : "Est-ce que je me vois rester longtemps à l'Atlético ? Oui, je me sens très bien ici. Maintenant, Miguel Ángel Gil (dirigeant de l'Atlético) doit rencontrer mon représentant et voir ce qu'on peut faire", a confié "Grizou", avant de réaffirmer son bien-être dans la capitale espagnole : "Je me sens très bien avec el Cholo (surnom de Diego Simeone), très bien avec mes coéquipiers. Je reste à l'Atlético car je suis heureux ici, comme depuis le premier jour de ma présentation."

Son avenir n'est pas lié à celui de Simeone

Concernant son entraîneur justement, Griezmann a réfuté l'idée selon laquelle son avenir dépendrait de celui de l'Argentin : "Je ne crois pas que si Simeone s'en va, je partirais pour autant. L'année passée, c'est vrai que je l'ai appelé, j'avais besoin de savoir s'il allait rester, je voulais continuer à travailler avec lui et apprendre de lui. C'est pour ça que je l'ai appelé avant de prolonger, mais s'il venait à partir, cela ne voudrait pas dire que moi aussi." Annoncé dans le viseur du PSG et de l'Inter Milan, Simeone a de toute façon confirmé la semaine passée qu'il allait honorer sa dernière année de contrat à l'Atlético.

Antoine Griezmann et Diego Simeone (Atlético Madrid)AFP

Heureux dans sa vie à Madrid et à l'Atlético, Antoine Griezmann a également fait part de son envie de remporter des titres collectifs, lui qui n'a remporté qu'une Supercoupe d'Espagne avec l'Atlético pour le moment : "Je veux gagner des titres, c'est ce que je veux, c'est ce qu'il me manque. Je ne parle pas de titres individuels, mais de titres collectifs. Je donne tout sur le terrain pour y arriver, mais parfois tu manques de chance et il te faut continuer à travailler."

Griezmann aimerait bien jouer avec Lacazette... ou Cavani

Invité à se prononcer sur le futur mercato estival de son club, en cas de levée de son interdiction de recrutement par le Tribunal Arbitral du Sport, Griezmann a exprimé son souhait de voir débarquer un attaquant "qui travaille pour l'équipe et marque des buts". Une déclaration loin d'être anodine à l'heure où la presse espagnole spécule sur un possible départ estival de son compère Kevin Gameiro et d'une arrivée d'Alexandre Lacazette, Diego Costa ou Andrea Belotti.

Griezmann, qui connaît très bien Lacazette, a son petit avis sur la question : "Je ne vais pas être objectif sur Lacazette, car c'est mon ami depuis l'équipe de France U18. J'adorerais jouer avec lui, il aime jouer avec ses coéquipiers, un peu comme Luciano Vietto, mais il marque plus de buts." Interrogé ensuite sur le meilleur numéro neuf d'Europe, Griezmann a cité un autre nom bien connu des amoureux de Ligue 1 et souvent associé à l'Atlético par le passé : "J'adore Cavani, il a notre style, il est Uruguayen, il donne tout sur chaque ballon. Ce serait top si l'Atlético le recrutait. On verra ce qu'il se passera."

Prolongé récemment jusqu'en 2020 au PSG, El Matador ne signera pas à l'Atlético cet été. Concernant Lacazette, qui a encensé le club madrilène cette semaine sur OL TV et dispose d'un bon de sortie, tout est possible en revanche.