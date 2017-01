Griezmann se débloque en Liga et l'Atlético a le sourire

L'Atlético débute bien 2017. Trois jours après un précieux succès sur la pelouse de Las Palmas en huitièmes de finale aller de la Copa del Rey (0-2), le club madrilène a réussi la passe de deux, samedi, en remportant cette fois son premier match de Liga de l'année sur la pelouse d'Eibar (0-2).

Vainqueur dans la difficulté du club basque, l'Atlético s'en est remis à son opportunisme en seconde période et aux buts de Saul Niguez (54e) et Antoine Griezmann (74e), qui a marqué son premier but en Liga depuis trois mois et un déplacement gagnant à Valence (0-2). Débarrassé de cette statistique pesante, le Français va pouvoir aborder 2017 avec le sourire. Plus que jamais, l'Atlético, en souffrance pendant 50 minutes, a besoin de lui.

Le club madrilène a vécu un match coupé en deux : il a subi, plus que de raison, en première période avant de prendre peu à peu le pas sur son adversaire après l'ouverture du score de Saul Niguez (54e), bien placé et opportuniste pour reprendre de la tête un corner intelligemment joué à trois par les Colchoneros.

Un Atlético défensif, entrée gagnante pour Gameiro

Volontaire mais bien trop maladroit dans la surface d'un impeccable Miguel Angel Moya, qui a continué de remplacer Jan Oblak avec efficacité, Eibar a de quoi se mordre les doigts d'avoir perdu cette rencontre. Il a dominé, fait plier son rival, notamment dans les couloirs, mais sans jamais parvenir à porter l'estocade. L'Atléti, bien aidé par une paire Diego Godin - Stefan Savic très solide, est allé chercher une victoire à "l'ancienne."

L'entrée de Kévin Gameiro à la 71e minute a elle permis aux Madrilènes de trouver un excellent point de fixation devant en fin de match. C'est l'ancien buteur de Séville, plus utile qu'un Fernando Torres, qui a délivré la passe décisive à Griezmann, auteur du 0-2. L'ancien joueur du PSG a probablement gagné des points samedi.

Fort de ce succès, sur un terrain toujours compliqué et à moitié gêlé samedi, le champion d'Espagne 2014 a donc provisoirement effectué son retour dans le Top 4 de la Liga (4e avec 31 points) en attendant les résultats de Villarreal, qui affrontera le FC Barcelone dimanche (20h45), et la Real Sociedad qui recevra le FC Séville à Anoeta dans la soirée (20h45). Même sans convaincre outre mesure, l'Atlético a probablement pris le bon wagon dans la quête à la qualification en C1. C'était essentiel.