Infographie - Liga : Si le Real a encore la main face au Barça, il le doit à ses "supersubs"

Dire que tout cela était inenvisageable il y a quelques semaines. A l’époque, pas si lointaine puisque c’était au début du mois d’avril, le Real naviguait tranquillement en tête du championnat et voyait même le Barça perdre quasiment tout espoir après sa défaite face à La Corogne (2-0). Puis, le Clasico est passé par là et les vérités d’hier ne sont plus celles d’aujourd’hui. Repassé leader à la faveur d’une bien meilleure différence de buts, le Barça peut croire en ses chances. Pour autant, c’est bien le Real qui a encore son sort accroché aux crampons.

Car la Casa Blanca a bel et bien toutes les cartes en main. Grâce à ce match de la 21e journée reporté face au Celta Vigo, la troupe de Zinedine Zidane dispose d’une cartouche de rechange. A condition de réussir un sans-faute jusqu’au 17 mai, date prévue pour ce déplacement en Galice. Et, pour tenir jusque-là, le boss du Real sait qu’il pourra compter sur un effectif pleinement engagé et décisif. Presque tout l’inverse de celui de Luis Enrique.

Luis Enrique et Zinedine ZidaneGetty Images

Morata-Alcacer, comme un symbole

Bien sûr, lorsque l’on évoque ces deux équipes, ce sont deux acronymes qui sonnent en boucle : BBC versus MSN. Pourtant, si le second trio a pris très nettement le pas sur le premier cette saison en Liga (66 buts contre seulement 36 pour les Madrilènes), elle n’a pas suffi pour faire la différence sur le long terme. Tout l’inverse du banc madrilène.

Pour comparer l’apport des remplaçants offensifs des deux équipes, il a d’abord fallu considérer qui était vraiment remplaçant. Pour ce faire, nous avons décidé de considérer que les titulaires du Barça et du Real étaient composés de la manière suivante : Busquets, Rakitic, Iniesta + MSN pour le Barça et Casemiro, Modric, Kroos + BBC côté Real. Ce qui donne les remplaçants suivants :

: André Gomes, Paco Alcacer, Arda Turan, Denis Suarez, Rafinha Real : Alvaro Morata, Lucas Vazquez, James Rodriguez, Mateo Kovacic, Isco, Marco Asensio

Si d’un point de vue quantitatif, le Real est supérieur (6 joueurs contre 5 pour les Blaugrana), c’est surtout dans les chiffres que la qualité de l’effectif merengue s’exprime. Avec 35 buts marqués pour les jokers madrilènes contre 19 pour les remplaçants blaugrana, la supériorité est claire. En comptant les passes décisives, les Merengue ont même deux fois plus d'impact comptable que les Catalans.

La comparaison Morata-Alcacer, tous deux recrutés cet été pour épauler les trios infernaux, fait particulièrement mal au Barça tant l’ancien Valencian a mis du temps à trouver ses marques.

" Nous sommes le plat de résistance et le dessert "

Au-delà du nombre, c’est aussi l’aspect crucial de ceux-ci qui fait pencher la balance en faveur du Real. 17 des 35 buts marqués par les remplaçants merengue ont permis à la Casa Blanca de prendre l’avantage ou de recoller au score. Un chiffre qui passe à 7 pour les coiffeurs blaugrana.

De quoi faire sourire les principaux concernés du côté de Madrid. Conscient de leur rôle de remplaçant primordial au sein du Real, Isco et Morata avaient été pris en flagrant délit de plaisanterie sur le banc madrilène par les caméras de "El Dia Despues", l’équivalent de J+1 en Espagne. Sur la séquence, on aperçoit les deux hommes commenter leur situation de remplaçant et s’échanger les paroles suivantes :

- Isco : Je suis le plat de résistance

- Alvaro Morata, en riant : Et moi le dessert…

Et, visiblement, dans le repas madrilène, il faut attendre la fin pour se régaler. A Zinedine Zidane de continuer à bien cuisiner.