L'Atlético Madrid prolonge son défenseur français Lucas Hernandez

Deux ans de plus pour Lucas Hernandez. Initialement sous contrat jusqu'en 2020 avec les Colchoneros, le défenseur central français a prolongé jusqu'en 2022 avec l'Atlético Madrid. L'été dernier, le club madrilène avait déjà prolongé son joueur de 21 ans, faisant passer sa clause libératoire de 25 à 40 millions d'euros. L'histoire ne dit pas encore si ce nouveau contrat contient une clause plus élevée (Mundo Deportivo parle d'une possible nouvelle clause de 60 millions d'euros).

Né à Marseille, comme son très courtisé petit frère Théo, Lucas Hernandez a été formé à l'Atlético et a disputé cette saison 20 matches toutes compétitions confondues sous les ordres de Diego Simeone. Ce mardi face au Real Madrid, en demi-finale aller de Ligue des champions, il est pressenti pour être titulaire en défense centrale aux côtés de Diego Godin. "Lucas Hernández est un motif de joie pour tous les supporters de l'Atlético car il s'agit d'un joueur avec un énorme potentiel et un avenir spectaculaire", s'est félicité le directeur sportif rojiblanco José Luis Pérez Caminero.

Le fils de Jean-François Hernandez, un ancien joueur professionnel passé notamment par Toulouse, Sochaux et l'OM, s'est lui dit "très heureux de prolonger avec le club de (sa) vie".