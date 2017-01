La soirée du Barça aurait pu être parfaite… si Busquets n'était pas sorti sur une civière

Le FC Barcelone n'avait pas intérêt à perdre des points sur le terrain d'Eibar. Il ne l'a pas fait et bien lui en a pris. En configuration diesel, les Catalans ont pris leur temps pour construire leur succès sur le petit terrain basque, eux qui ne menaient que 1-0 à la pause grâce à Denis Suarez (31e). La MSN a ensuite donné de l'éclat au tableau d'affichage, avec un but pour chacun de ses membres : Messi (50e), Suarez (68e) et Neymar (90e+1). Une soirée qui aurait pu être parfaite pour le Barça - qui revient à un point du FC Séville et deux du Real Madrid - si Sergio Busquets n'était pas sorti blessé et probablement out pour plusieurs semaines.

Le milieu de terrain barcelonais, victime d'une grosse semelle au niveau d'une cheville, a été contraint de sortir sur civière après seulement neuf minutes de jeu. Gonzalo Escalante, arrivé au contact sans retenue, n'a même pas été sanctionné d'un coup franc pour cet attentat manifeste qui privera peut-être Busquets du huitième de finale de Ligue des Champions contre le PSG. Il souffre d'une entorse et passera des examens lunsi. Hasard du destin, c'est celui qui l'a remplacé au pied levé, Denis Suarez, qui a débloqué une situation jusqu'alors complexe pour Messi et ses partenaires (0-1, 31e).

Messi et Suarez ont fait plier Eibar

Le champion d'Espagne n'a pas été aussi flamboyant que le score le laisse imaginer. Eibar a eu le mérite de toujours s'accrocher et ter Stegen a eu du travail (59e, 85e). Mais quand Messi est dans un bon soir, il n'y a pas souvent pas besoin de plus. Impliqué sur le premier but, l'Argentin a longtemps été l'unique élément déclencheur des Blaugrana, délivrant des caviars à Suarez (21e) et Neymar (42e). Dans tous les bons coups, la "Pulga" a conclu un une-deux de quarante mètres avec Suarez (0-2, 50e). Il s'agissait alors de la cinquantième passe décisive de l'Uruguayen, qui s'est aussi offert une quinzième réalisation cette saison en Liga (0-3, 68e). Un but qui a définitivement mis fin aux espoirs des locaux.

Quant à Neymar, lui aussi a eu le droit à son petit moment de bonheur après un match plutôt raté. Le Brésilien a inscrit son quatre-vingt-quatorzième but avec Barcelone (90e+1), soit autant que son compatriote Ronaldinho. De quoi donner du baume au cœur au champion olympique, pas sur les mêmes standards que ses deux partenaires d'attaque cette saison.