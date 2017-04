Le Barça domine le derby face à l'Espanyol avec un doublé de Luis Suarez (0-3)

Une mi-temps dans la douleur avant de dérouler. Sur la pelouse de Cornella-El Prat, le FC Barcelone a souffert avant de s'imposer largement (0-3), samedi soir, dans le derby face à l'Espanyol, pour le compte de la 35e journée. Les joueurs de Luis Enrique peuvent dire merci à leurs adversaires, auteurs de deux grosses erreurs sur les réalisations de Luis Suarez (50e, 87e).

Avec ce succès, le Barça, 81 points au compteur, a repris la tête de la Liga à la différence de buts particulière au Real Madrid. Vainqueur de Valence en fin d'après-midi à Bernabeu (2-1), le club merengue compte toutefois un match en retard à jouer sur la pelouse du Celta Vigo.

Il aura fallu attendre cinquante minutes et une offrande de Jurado pour voir les Blaugrana cadrer leur premier tir. Profitant de la mauvaise passe en retrait du milieu espagnol, Luis Suarez a fait preuve de sang-froid pour tromper Diego Lopez d'un habile extérieur du droit au premier poteau (50e, 0-1). Une ouverture du score qui a fait très mal à l'Espanyol, jusque-là très solide à défaut de se montrer dangereux. L'occasion de Jurado en début de match aurait pu lancer les Pericos sur de bons rails mais l'ancien de l'Atlético a trop croisé sa frappe devant ter Stegen (4e). L'Espanyol avait laissé passer sa chance.

Un vrai derby dans l'intensité

Pourtant, les joueurs de Quique Sanchez Flores ont longtemps gêné les Blaugrana. Positionné très bas, très agressif dans les duels, l'Espanyol a livré un vrai derby dans plus d'une heure, avec ses armes. Clairement incapables de rivaliser avec le Barça sur le plan technique, les Pericos ont majoritairement cherché Filipe Caicedo, le seul à même de malmener la défense barcelonaise. Sa sortie sur blessure à l'heure de jeu (61e) a considérablement perturbé l'équilibre de l'Espanyol, de plus en plus souvent pris au milieu. Et, malgré une occasion pour Hernan Perez (70e) repoussée par Ter Stegen, les hommes de Sanchez Flores, à force de reculer, ont craqué de nouveau.

Il faut dire que, libérés par l'ouverture du score de Suarez, les Blaugrana ont retrouvé cette vitesse dans les transmissions qui fait si mal à leurs adversaires. Si Neymar (54e, 60e, 88e), Messi (68e, 81e) et Sergi Roberto (82e) ont tour à tour buté sur un Diego Lopez qui a longtemps retardé l'échéance, c'est bien l'Argentin qui s'est finalement montré décisif. "La Pulga" a accéléré plein axe, résisté à la tentative de découpage de Javi Fuego pour décaler Rakitic dont le subtil intérieur croisé du gauche a trompé Diego Lopez (77e, 0-2), scellant le sort de la rencontre. Le doublé de Suarez, à la suite d'un raté d'Aaron Martin dans sa propre surface, n'a fait que confirmer cela (0-3, 86e). Le Real avait souffert ? Le Barça aussi. Le Real a gagné ? Les Catalans aussi. Oui, les Merengue devront être impériaux jusqu'au bout.