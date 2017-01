Le FC Barcelone n'a fait qu'une bouchée de Las Palmas (5-0)

Les Blaugrana ont joliment rempli leur mission. Avant le choc de Liga entre le leader madrilène et le FC Séville dimanche, les Barcelonais se sont intercalés à la deuxième place du classement grâce à leur nette victoire à domicile (5-0) sur Las Palmas, samedi. Les joueurs de Luis Enrique ont déroulé. Luis Suarez s'est offert un doublé (14e et 57e), Leo Messi (52e), Arda Turan (59e) et le revenant Aleix Vidal (80e) ont également marqué.

C'est avec un onze de départ remanié et notamment Umtiti titulaire en défense aux côtés d'Aleix Vidal que le Barça s'est présenté devant Las Palmas. Désireux de presser haut pour ne pas subir un nouveau revers au Camp Nou (15 défaites sur leurs 17 dernières visites avant ce samedi), les joueurs des Canaries ont montré de bonnes intentions mais n'ont pas tenu très longtemps. Bien servi en retrait par André Gomes, Luis Suarez s'est chargé d'ouvrir le score d'une reprise à ras de terre (1-0, 14e). El Pistolero a signé là son 101e but barcelonais, le quatrième en trois matches contre Las Palmas et son 13e en Liga cette saison.

Aleix Vidal saisi sa chance

Mis en confiance, les Blaugrana sont dès lors sérieusement montés en puissance mais Rafinha (21e) puis André Gomes (25et 32e) n'ont pas réussi à doubler la mise. Leo Messi, lui, a vu l'excellent portier adverse Javi Varas s'envoler pour détourner son joli coup franc (42e) puis lui tenir tête en duel (45e). Si bien que les visiteurs pouvaient s'estimer heureux de ne compter qu'un petit but de retard à la pause.

Sauf que Messi et ses partenaires ont encore haussé le ton et réglé la mire au retour des vestiaires. L'Argentin a profité d'un ballon mal repoussé aux six mètres par Javi Varas pour doubler la mise et inscrire le premier but de sa carrière face à Las Palmas (2-0, 52e). Quelques minutes plus tard, Luis Suarez a signé un doublé d'une frappe parfaite (3-0, 57e). El Pistolero a ainsi rejoint Messi en tête du classement des buteurs de Liga avec 14 réalisations.

Joliment inspiré dans cette rencontre, Arda Turan a été récompensé en y allant également de son but d'une reprise imparable (4-0, 59e). Aleix Vidal, qui disputait son second match de championnat avec le Barça cette saison et qui devait quitter le club durant le mercato d'hiver, s'est également montré très convaincant dans cette rencontre. Il a bien fait de ne partir trop vite puisqu'il a même inscrit son tout premier but barcelonais en étant à l'origine puis à la conclusion d'une rapide offensive sur la droite en combinant efficacement avec Alcacer (5-0, 80e). Les Barcelonais ont retrouvé leurs forces et espèrent désormais que le résultat du match entre Madrilènes et Sévillans leur sera favorable.