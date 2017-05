Le FC Valence officialise l'arrivée sur son banc de Marcelino

Le 10 août dernier, soit une semaine avant de défier l'AS Monaco en barrage aller de la Ligue des champions, Marcelino quittait de lui-même, et un peu à la surprise générale, Villarreal. Moins d'un an plus tard, l'entraîneur espagnol rebondit chez le voisin de Valence, actuel 13e de Liga.

"Le FC Valence a trouvé ce jour un accord total avec Marcelino García Toral, qui sera l'entraîneur de l'équipe première pour une période minimale de deux saisons. La présentation officielle s'effectuera après la dernière journée de Liga. En attendant, aucune déclaration publique ne sera faite par les parties", peut-on lire sur le communiqué du club espagnol.

Nommé en décembre dernier suite au départ de Cesare Prandelli, l'éternel pompier de service Voro Gonzalez avait révélé samedi dernier qu'il ne serait plus l'entraîneur du club la saison prochaine, ses dirigeants ayant choisi de miser sur quelqu'un d'autre, Marcelino en l'occurrence.