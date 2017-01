Le Real Madrid continue d'être invincible et Zinedine Zidane ne lui trouve "aucune limite"

Après avoir fêté son premier anniversaire à la tête du Real Madrid en début de semaine, Zinedine Zidane continue d'écrire son incroyable légende dans son club de coeur. En guise de cadeau, ses joueurs lui ont permis samedi d'égaler le record d'invincibilité en Espagne établi par le FC Barcelone de Luis Enrique la saison dernière à l'occasion d'une victoire facile face à Grenade (5-0) lors de la 17e journée.

Le coach des Merengue ne veut pas rester focalisé sur cette série positive, qui n'en finit plus de s'étirer au fil des semaines. "C'est une satisfaction, je mentirai en disant le contraire. On est très satisfait de ça. Mais ce qui est le plus important c'est ce qu'on fait, ce qu'on continue à faire. Physiquement on se sent bien, techniquement on est très justes dans ce qu'on fait", a analysé Zidane.

"C'est le propre de ce club et de ce métier"

Son équipe a mené 4 à 0 au bout d'une demi-heure de jeu et il a apprécié l'envie de ses joueurs de ne pas se relâcher après cette entame idéale : "Pour nous, l'important est de gagner, mais aussi la manière de le faire. Nous faisons bien les choses, avec sérieux. Et quand on fait cela, le public prend du plaisir et nous aussi." Grâce à ce nouveau succès en championnat, le Real Madrid, qui doit disputer un match en retard, reste un solide leader avec six points d'avance sur son dauphin barcelonais, qui se déplace Villarreal dimanche.

Les coéquipiers de Benzema n'ont plus connu le goût de la défaite depuis avril dernier et il a l'occasion d'effacer des tablettes le Barça de Luis Enrique lors d'un huitième de finale retour de Coupe du Roi face au Séville FC jeudi prochain. Entraîneur très protecteur envers ses joueurs, Zinedine Zidane s'attache à évacuer la pression autour de cette incroyable série.

"On n'a aucune limite. Mais, par contre, on met tout en oeuvre pour faire en sorte que ça dure. Si on est prêts, concentrés, on peut faire de belles choses. C'est qu'on est en train de démontrer. Mais je le dis aux joueurs: tous les trois jours, il faut le démontrer. C'est le propre de ce club et de ce métier", a expliqué le champion du monde 1998. S'adjuger cette série honorifique au nez et à la barbe du rival catalan renforcerait un peu plus le crédit quasi illimité de Zidane sur le banc du Real Madrid surtout depuis la victoire finale en Ligue des champions de mai dernier. Et ravirait à coup sûr le peuple merengue.