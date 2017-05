Le Real Madrid officialise l’arrivée de Vinicius Junior, attaquant brésilien de 16 ans

L'histoire retiendra que le premier achat du Real après son interdiction de recrutement fut un gamin de 16 ans. C'est le club madrilène qui l'a annoncé ce mardi dans un bref communiqué. "Le Real Madrid et le club de Flamengo ont trouvé un accord pour le transfert des droits administratifs du joueur Vinicius Junior à partir du mois de juillet de 2018", détaille brièvement le texte. En l'occurrence, le jeune homme ne rejoindra la capitale espagnole que dans deux ans, en juillet 2019, le temps de s'aguerrir encore un peu au Brési, sauf si les deux clubs décident d'accélérer la cadence. Si le montant du transfert n'a pas été révélé, il oscille entre 40 et 50 millions, selon la presse espagnole.

Ce transfert ne surprendra personne tant l'imminence de celui-ci était annoncé depuis plusieurs jours. Il n'empêche, pour son retour sur le marché, le Real a décidé de frapper un grand coup. Histoire d'effrayer la concurrence. Convoité de toutes parts par les plus grands clubs européens, le phénomène brésilien a vu le champion d'Espagne prendre très rapidement les devants dans ce dossier pour ne plus jamais le lâcher. Pourtant fan de Messi et Neymar, le dribbleur brésilien rejoindra bien le club merengue. Il est amené, avec les Asensio, Odegaard, Lucas Vazquez voire Isco à prendre la relève dans un effectif vieillissant bien que très performant. Et, visiblement, c'est le Bernabeu qui devrait se régaler.