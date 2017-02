Grâce à Bale et Morata, le Real Madrid reste leader après une victoire sur l'Espanyol Barcelone

Les Merengue ont parfaitement négocié leur rendez-vous du jour. Opposés à une timide équipe de l'Espanyol Barcelone, les joueurs de Zidane se sont très logiquement imposés sur leur pelouse ce samedi lors de la 23e journée de Liga (2-0). Titulaire en pointe, Alvaro Morata a ouvert le score (33e), Gareth Bale a fêté son retour de blessure après trois mois d'absence avec un but (83e). Leader du classement, le Real Madrid reprend provisoirement quatre longueurs d'avance sur le Barça et jouera le premier de ses deux matches en retard mercredi prochain à Valence.

Après la victoire en Ligue des champions sur Naples (3-1) et en prévision de cette visite à Mestalla, Zidane avait choisi de faire tourner son effectif et de laisser au repos Benzema, Modric et Keylor Navas. Les Madrilènes ont simplement mis quelques minutes à s'adapter devant des Pericos qui ont à peine fait illusion durant le premier quart d'heure. Le temps pour Kroos et Isco de mettre le pied sur le ballon et les visiteurs se sont tous repliés dans leur camp. Malgré un joli petit pont d'un Cristiano Ronaldo remuant (27e), les Merengue ont cependant tardé à réellement inquiéter leur ancien coéquipier Diego Lopez.

Bale revient et marque

Un peu court devant le but adverse sur une passe de CR7 (30e), Alvaro Morata s'est en revanche joliment élevé dans les airs entre deux défenseurs pour placer une tête parfaite et ouvrir le score sur un centre d'Isco (1-0, 33e). Une neuvième réalisation en Liga cette saison pour l'attaquant espagnol et un 42e match de suite toutes compétitions confondues avec au moins un but pour le Real Madrid.

Encore largement dominateurs dans le jeu en seconde période, les joueurs de Zidane n'ont pourtant pas trop forcer leur talent pour aller doubler la mise face à des adversaires inoffensifs. Il a donc fallu attendre l'entrée en jeu de Gareth Bale à la place du buteur Morata pour faire réellement frémir les spectateurs du Bernabeu (71e). Absent depuis une blessure à la cheville droite le 22 novembre dernier, le Gallois a montré qu'il n'avait rien perdu de ses qualités et notamment de sa vitesse. Lancé en contre par Isco, il a filé pour placer une frappe croisée imparable et signer son retrour de la plus belle des manières (2-0, 83e). Le Real Madrid enchaîne une quatrième victoire en championnat. De quoi reprendre ses aises pour bien finir la semaine.