Le Real Madrid s’impose à Osasuna (1-3) et reste leader

Le Real a douté mais le Real n’a pas failli. En difficulté pendant une heure à Osasuna, les Merengue se sont finalement imposés (1-3) ce samedi chez le dernier de Liga pour le compte de la 22e journée. Parfois inquiétants défensivement, les Madrilènes s’en sont remis à leur efficacité pour faire la différence et reprendre la tête du championnat laissée au FC Barcelone un peu plus tôt. Sur une pelouse catastrophique, Tano côté Pampelune et Danilo côté Madrid sont sortis sur blessure.

