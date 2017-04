Le Real s'impose de justesse face à Valence

Sans avoir été ni serein ni brillant, le Real Madrid a fait un nouveau pas vers le titre en venant difficilement à bout de Valence (2-1), à Santiago Bernabeu, pour le compte de la 35e journée. Incapables de se mettre à l'abri, les hommes de Zinedine Zidane ont heureusement pu compter sur un but en fin de rencontre de l'inévitable Marcelo. Malgré un penalty manqué par Cristiano Ronaldo, le Real glane ainsi trois points précieux et met la pression sur le Barça, qui jouera le derby de Barcelone dans la soirée.

Quatre minutes. Les doutes madrilènes n'auront duré que quatre minutes à la suite de l'égalisation de Dani Parejo, auteur d'un maître coup franc dans la lucarne droite de Keylor Navas (82e, 1-1). Un but loin d'être mérité pour des Valencians complètement dépassés en seconde période. Privés notamment de Zaza et Enzo Perez, les hommes de Voro Gonzalez ont livré quarante-cinq premières minutes de haut vol, notamment défensivement où ils ont parfaitement bloqué les montées des latéraux madrilènes. A l'exception de celle de Carvajal à la demi-heure. Et l'Espagnol a déposé son centre sur la tête de Cristiano Ronaldo, plus prompt que Garay (27e, 1-0).

A trop gâcher, le Real s'est exposé

On pensait alors que les Merengue étaient libérés et allaient enfin pouvoir dérouler leur football. Mais il n'en a rien été. La faute à une incroyable inefficacité, notamment en seconde période. Bien mieux revenu des vestiaires, le Real a poussé pour se mettre à l'abri mais Benzema a trouvé le poteau gauche de Diego Alves (54e) avant de voir sa frappe enroulée s'envoler (62e). Et quand le Real a logiquement obtenu un penalty, Cristiano Ronaldo a buté sur le gardien brésilien (56e), grand spécialiste de l'exercice (20 arrêtés sur 45 en Liga). De quoi laisser jusqu'au bout un espoir à Valence…

Car les joueurs de Voro Gonzalez s'étaient déjà montrés menaçants en première période. Si Santi Mina avait mis Keylor Navas à contribution (1re), Orellana (16e) et Munir (44e) n'ont, eux, pas attrapé le cadre. Le coup franc de Parejo est finalement venu récompenser des Valenciens joueurs et qui n'auront jamais renoncé. Mais, cette saison, le Real non plus ne renonce jamais. Comme souvent en Liga (20 points pris sur 92 dans les dix dernières minutes), les joueurs de Zinedine Zidane en ont remis une couche après l'égalisation et c'est Marcelo, à la réception d'un centre trop long de Morata, qui s'est mué en sauveur en trompant Diego Alves, du droit, de l'entrée de la surface (86e, 2-1). Pas forcément le plus beau de sa carrière mais sans nul doute l'un des plus importants dans cette course au titre où aucun écart n'est permis. Et, ça, le Real l'a bien compris.