Liga - Avant Real Madrid – Espanyol Barcelone : James Rodriguez, mieux qu’un plan B pour Zidane

Bonne nouvelle pour le Real Madrid : samedi (16h15), Gareth Bale devrait fouler la pelouse du Bernabeu. "Quelques minutes", a toutefois prévenu Zinédine Zidane. L’entraîneur merengue n’entend pas se précipiter. Quatre mois que son ailier gallois était sur le flanc. Il ne retrouvera pas ses jambes d’un claquement de doigts.

Rien d’insurmontable pour affronter l’Espanyol et s’offrir quatre points d’avance sur le Barça en tête de la Liga. Car Zidane a de la ressource. Et un candidat tout désigné dans le couloir droit de l’attaque madrilène : James Rodriguez. Le Colombien a retrouvé grâce aux yeux de son entraîneur. Mercredi, il l’a titularisé face au Napoli (3-1). Certes, l’ancien Monégasque n’a pas débloqué son compteur en Ligue des champions. Certes, il ne s’est pas montré décisif. Mais sa prestation a été unanimement saluée. Notamment par Zidane :

" James nous a donné de la tranquillité d’esprit en première mi-temps quand il avait le ballon. Il a excellé dans les centres. Je suis très content pour lui et pour l’ensemble de l’équipe. "

Un rendement en chute libre

Quatre jours plus tôt, à Osasuna (1-3), James avait fait sa rentrée dans la dernière demi-heure. Il revenait d’une blessure au mollet gauche. Encore une. Ces derniers mois, l’international colombien n’a pas été épargné par les pépins. Depuis un an, même. Depuis que Zidane s’est installé sur le banc du Real. Lorsque le coach français lui a donné l’occasion de s’exprimer, il l’a manquée. Ses statistiques madrilènes ont inexorablement plongé.

2014-2015 : 13 buts en 29 matches de Liga

13 buts en 29 matches de Liga 2015-2016 : 7 buts en 26 matches

7 buts en 26 matches 2016-2017 : 1 but en 10 matches

" Je veux rester ici pour longtemps, pour plusieurs années "

Ce rendement en chute libre a alimenté les rumeurs d’un départ. James aurait pu changer d’air cet hiver. Il est resté. "Le Real est un grand club et j’ai toujours rêve de jouer ici, a-t-il insisté mercedi, dans la foulée de sa belle prestation européenne. Il y a des bons et mauvais moments comme toujours, mais je veux rester ici pour longtemps, pour plusieurs années." Son contrat, revalorisé à 7,7 millions d’euros annuels en 2015, court jusqu’en 2020. Loin, très loin, des quelque 23 millions touchés par Cristiano Ronaldo chaque saison. Ou des 20 millions versés à Gareth Bale.

Car Rodriguez, encensé sous le maillot de la Colombie (29 buts en 93 sélections), ne l’est pas encore à Madrid. Dans les colonnes de Marca, l’ex-Cafetero Freddy Rincon a eu ces mots pour justifier le double statut de son compatriote : "C’est un joueur très technique. Il a besoin de plus s’impliquer pour être une grande star. Actuellement, il n’a pas la personnalité qu’il faut pour être le meneur d’une équipe comme le Real Madrid." Voilà sûrement pourquoi Zidane rechigne à lui confier les clés de son équipe. Et à en faire plus qu’une doublure de Bale. Pour l’instant.