Liga - "Ces buts sont pour ma grand-mère" : Le bel hommage de Gameiro après son triplé

C'était un triplé chargé d'émotion pour Kevin Gameiro. Pas parce que c'était son premier sous les couleurs de l'Atlético Madrid, vainqueur de Gijon samedi (1-4) grâce aux trois buts inscrits par l'attaquant français en moins de cinq minutes (80e, 81e, 85e). Mais bien parce qu'il lui a permis de rendre le plus bel hommage possible à une personne disparue cette semaine qui lui était chère.

"Ces buts sont pour ma grand-mère, que nous avons perdue cette semaine et à qui je pense beaucoup", a commenté l'international de 29 ans au micro de beIN Sports Espagne. "J'ai vécu un sentiment bizarre. J'étais sur le banc et avec ce deuil récent, je savais qu'elle était avec moi. C'était une très forte émotion quand j'ai marqué le premier but", a raconté Gameiro un peu plus tard au micro de la radio espagnole Cope.

Simeone : "Cela me rend très heureux pour lui"

Entré en jeu à la 62e minute alors que le score était de 1-1, Gameiro a inscrit trois buts en l'espace de cinq minutes (80e, 81, 85e) pour décanter une rencontre compliquée pour l'Atletico. Il a au passage signé le deuxième "coup du chapeau" le plus rapide de l'histoire de la Liga après Bebeto (trois buts en quatre minutes en 1995). "Nous avons réussi à gagner dans un match difficile. L'adversaire a laissé des espaces derrière, je m'en suis rendu compte et j'ai profité de mes qualités", a-t-il ajouté.

Avec cette entrée en jeu spectaculaire, Gameiro a fait un appel du pied à son entraîneur Diego Simeone, qui l'avait relégué sur le banc depuis quatre rencontres. "Je travaille pour l'équipe, afin de jouer à tous les matches. Il y a des moments difficiles dans le football mais il faut travailler toute la semaine. Je me sens bien physiquement et j'espère aider l'équipe encore davantage", a poursuivi l'ancien Sévillan.

Simeone a d'ailleurs entendu le message et il a salué en conférence de presse l'apport décisif du Français. "Les remplaçants nous ont apporté beaucoup de force au milieu de terrain. Et la vitesse de Gameiro a fini par faire basculer le match", a commenté le technicien argentin. "Cela me rend très heureux pour lui. Il a marqué trois buts dans un match très important."