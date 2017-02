LIGA - FC Barcelone : Mais où est passé le grand Neymar ?

Neymar n'a pas encore retrouvé la grande forme. En sérieuse difficulté en fin d'année 2016, il n'a pas brillé davantage durant le mois de janvier. Si le Brésilien a bien retrouvé le chemin des filets en championnat puis en Coupe du Roi, ses prestations avec le FC Barcelone restent décevantes. "Je suis très heureux de la saison que j’ai réalisée jusqu’à maintenant, avait-il pourtant assuré à la presse brésilienne durant ses vacances de fin d'année. Même si je n’ai pas beaucoup marqué, cela va revenir naturellement". Sauf que pour le moment, cela ne revient pas.

Neymar avait déjà été critiqué durant la première partie de saison pour ses performances moyennes et ses statistiques largement inférieures à ses standards depuis son arrivée au Barça en 2013. Il avait ainsi totalisé 24 buts en championnat la saison dernière. Certainement éprouvé par son aventure olympique avec le Brésil à Rio au mois d'août, il a peiné à enchaîner en club et n'avait signé que quatre buts en Liga du mois de septembre au mois de décembre.

Il n'a pas tenu ses bonnes résolutions

Déterminé à réagir en 2017 après quelques jours de repos dans son pays natal, l'ancien joueur de Santos a retrouvé le chemin des filets sur penalty contre l'Athletic Bilbao en Coupe du Roi le 11 janvier puis a récidivé, toujours sur penalty, au tour suivant contre la Real Sociedad le 19. Il a même enchaîné en marquant dans le jeu en Liga à Eibar trois jours plus tard lors d'un large succès barcelonais (0-4). Neymar aurait dû surfer sur cette dynamique mais ce sursaut ne fut qu'une illusion. Il vient d'enchaîner trois nouveaux matches sans se montrer décisif et surtout sans peser sur les débats.

Les copies rendues par le Brésilien tranchent surtout avec celles de Luis Suarez et Lionel Messi. Pendant que Neymar cale, ses deux coéquipiers continuent de briller et de mener le Barça vers le succès comme mercredi soir en demi-finale aller de la Coupe du Roi sur le terrain de l'Atlético Madrid (1-2). L'Uruguayen et l'Argentin ont chacun inscrit un but fantastique. Neymar, lui, a pris un carton jaune et sera suspendu au match retour.

Suarez et Messi dominent aussi le classement des buteurs de Liga avec respectivement 16 et 15 réalisations soit trois fois plus que leur compère de la MSN. La Pulga a également déjà marqué 10 buts en Ligue des champions contre 2 pour Suarez et Neymar. Efficace et de retour à un niveau très satisfaisant, Arda Turan a, lui, scoré à quatre reprises en C1. Avec Rafinha, le Turc n'est désormais plus très loin de pouvoir concurrencer le décevant Neymar. Malgré son statut de star, le Brésilien qui va très bientôt fêter ses 25 ans connait certainement la période la plus délicate de sa carrière et va devoir faire preuve de maturité pour réagir avant les grandes échéances.