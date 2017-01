Liga : L'Atlético déçoit à Alavés (0-0)

L'Atletico n'était pas dans un grand jour à Alavés. Et encore, les hommes de Diego Simeone peuvent s'estimer heureux de ne pas avoir perdu. Complètement dépassés, les Madrilènes peuvent en effet se contenter du point pris (0-0) sur le terrain des Basques, 12es du championnat espagnol, ce samedi. Ce deuxième nul consécutif ne fait évidemment pas les affaires des Colchoneros. Avec cinq points de retard sur le Barça (3e), les hommes de Diego Simeone (4e) laissent l'occasion au trio de tête de prendre un peu plus ses distances à l'issue de cette 20e journée de Liga.

Sous le soleil basque, l'Atletico n'a pas vu le jour face à un adversaire joueur, technique et capable de faire des différences. Notamment grâce à Théo Hernandez, auteur d'une prestation XXL dans son couloir gauche. C'est d'ailleurs sur un coup-franc du Français de 19 ans, prêté par l'Atlético, qu'Alavés s'est créé sa plus grosse occasion. À la retombée du centre du natif de Marseille, Victor Laguardia a vu sa volée du gauche s'écraser sur la barre transversale (29e). Battu sur le coup, Moya s'était montré décisif un peu plus tôt en remportant son duel face à Ibai (8e).

Gaitan a manqué balle de hold-up

Très discret, tout comme Kevin Gameiro, remplacé à l'heure de jeu par Torres, Griezmann ne s'est procuré qu'une occasion. Toute maigrichonne. Sans conviction, sa frappe cadrée n'a pas fait ciller le portier basque (28e), rendant fou Diego Simeone sur le banc. Malgré les trois changements effectués par le technicien argentin avant l'heure de jeu, il n'y a pas vraiment eu de mieux dans le jeu des finalistes de la Ligue des Champions.

Les Basques sont restés les plus dangereux. Jusqu'au bout. La tête de Deyverson est passée à côté à l'issue d'un sublime mouvement en une touche de balle (58e). Tout juste après son entrée, Edgar a vu sa frappe soudaine et lointaine détournée par Moya (67e). Et Théo Hernandez, décidément increvable, s'est procuré une énorme occasion à l'issue d'une course folle. Mais sa frappe croisée a été déviée de justesse en corner (89e).

L'Atletico a eu sa balle de hold-up. Mais Pacheco a évité une issue cruelle pour les Basques en remportant son duel face à Gaitan, lancé seul vers le but (80e). Comme pour parfaire cette après-midi misérable pour les siens, Diego Godin s'est distingué par un coup de coude sur Deyverson (90e+3). Un mauvais geste sanctionné d'un carton jaune et qui a été suivi d'un autre, bien plus exécrable encore : un crachat sur l'attaquant brésilien sur la toute dernière action. Pas vu par l'arbitre.

L'Atletico ne méritait donc vraiment pas mieux qu'un point. Et il devra montrer un tout autre visage mercredi, pour la réception du Barça en demi-finale aller de la Coupe du Roi.